Katy Perry bị nữ diễn viên 'Batwoman' tố cáo tấn công tình dục

Cụ thể, sau khi nữ diễn viên của series Orange Is the New Black - Ruby Rose cáo buộc giọng ca Roar có hành vi xâm hại mình, phía đại diện của Katy Perry đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Sự việc gây tranh cãi xảy ra gần 20 năm trước

Trong tuyên bố gửi tới truyền thông ngày 13.4, người đại diện của Katy Perry cho biết các cáo buộc mà Ruby Rose đăng tải trên mạng xã hội là "hoàn toàn sai sự thật và là những lời nói dối nguy hiểm, thiếu trách nhiệm". Đồng thời, phía nữ ca sĩ 8X cũng nhấn mạnh Ruby Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào nhiều cá nhân khác, nhưng đều bị phủ nhận.

Ruby Rose cáo buộc Katy Perry đã tấn công tình dục mình tại một hộp đêm ở Úc. Sự việc xảy ra khi cô còn trẻ và chưa nổi tiếng Ảnh: rollingstone

Trước đó, Ruby Rose đưa ra cáo buộc sau khi xem một đoạn video liên quan đến phản ứng của Katy Perry trước màn trình diễn của Justin Bieber tại sự kiện Coachella ngày 11.4.

Trong đoạn clip, Katy Perry đùa rằng cô vui khi nam ca sĩ sử dụng YouTube Premium để khán giả không phải xem quảng cáo trong phần trình diễn mang tính trực tuyến. Đáp lại, Ruby Rose bất ngờ viết trên mạng xã hội rằng Katy Perry đã tấn công tình dục mình, đồng thời thể hiện thái độ gay gắt về quan điểm của nữ ca sĩ.

Ban đầu, nữ diễn viên Batwoman cho biết cô không có ý định trình báo cảnh sát về sự việc cũng như các trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Tuy nhiên, sau đó cô lại thay đổi quyết định và cho biết sẽ tìm đến cơ quan chức năng để xem xét khả năng điều tra.

Trong bài đăng ngày 13.4, Ruby Rose chia sẻ cô sẽ đến đồn cảnh sát để kiểm tra liệu các vụ việc của mình có thể được xem xét hay không, dù nhiều khả năng đã hết thời hiệu. Vài giờ sau, cô tiếp tục cập nhật ngắn gọn rằng mình đã thực hiện việc này.

Hình ảnh Ruby Rose trong giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, trước khi vướng vào hàng loạt tranh cãi liên quan đến đời tư Ảnh: Sony Pictures Television

Cụ thể, Ruby Rose cho biết vụ việc mà cô cáo buộc Katy Perry đã xảy ra cách đây gần 20 năm, khi cô còn ở độ tuổi 20. Địa điểm được nhắc đến là một hộp đêm tại Melbourne, Úc. Nữ diễn viên mô tả rằng trong thời điểm đó, khi đang ở trong tình trạng không mong muốn tiếp xúc, cô bị Katy Perry tiếp cận và thực hiện hành vi mang tính xâm phạm cơ thể mà không có sự đồng thuận. Theo lời kể, hành động này khiến cô bị sốc và có phản ứng mạnh ngay tại chỗ.

Ruby Rose cũng cho biết sự việc diễn ra tại nơi công cộng và có nhiều người xung quanh chứng kiến. Tuy nhiên, cô đã giữ im lặng trong thời gian dài vì những ảnh hưởng tâm lý, đồng thời thừa nhận không biết cách đối diện với sự cố này. Chỉ đến ngày 12.4.2026, nữ diễn viên mới lần đầu công khai cáo buộc trên mạng xã hội, trước khi tiếp tục đăng tải thêm các chia sẻ và cho biết đã đến cơ quan chức năng để tìm hiểu khả năng điều tra, dù nhiều khả năng vụ việc đã hết thời hiệu.

Ruby Rose là diễn viên, người mẫu người Úc, từng tham gia các bộ phim đình đám như Resident Evil: The Final Chapter, John Wick: Chapter 2 và SAS: Red Notice. Cô gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, phong cách phi giới tính và những phát ngôn thẳng thắn Ảnh: Sky

Thời gian qua, Ruby Rose nhiều lần công khai chia sẻ về những trải nghiệm tiêu cực trong sự nghiệp. Đáng chú ý, năm 2021, cô từng đưa ra loạt cáo buộc về điều kiện làm việc không an toàn trên phim trường Batwoman, cho rằng đây là lý do khiến cô rời dự án chỉ sau một mùa.

Tuy nhiên, phía Warner Bros. Television - đơn vị sản xuất Batwoman, khi đó khẳng định Ruby Rose bị chấm dứt hợp tác do những vấn đề liên quan đến hành vi tại nơi làm việc, sau khi nhận được nhiều khiếu nại và đã tiến hành xem xét nội bộ.

Không dừng lại ở đó, năm 2018, bạn gái cũ của Ruby Rose là Jessica Origliasso cũng từng cáo buộc cô có hành vi quấy rối sau khi cả hai chia tay.

Hiện vụ việc giữa Katy Perry và Ruby Rose vẫn đang thu hút sự chú ý từ dư luận, song chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.