Katy Perry tiếp tục bị một sao nữ khác là Anna Kendrick cáo buộc sàm sỡ

Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình của MC Conan O'Brien vào năm 2014, Anna Kendrick đã chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ tại lễ trao giải Grammy Awards 2014. Nữ diễn viên mô tả đây là một "đêm điên rồ" và kể lại rằng Katy Perry đã có hành động mà cô cho là kỳ quặc khi chạm vào phần ngực của mình.

Anna Kendrick trong một lần xuất hiện trên talkshow năm 2014 khi kể lại "trải nghiệm nhớ đời" với Katy Perry

Lùm xùm cũ bị đào lại giữa loạt cáo buộc mới

Trong cuộc phỏng vấn, Anna Kendrick sử dụng giọng điệu nửa đùa nửa thật, thậm chí còn có những câu nói mang tính mỉa mai. Khi người dẫn chương trình tỏ ra bất ngờ, cô tiếp tục phản ứng theo hướng hài hước, cho thấy cách kể chuyện mang màu sắc giải trí đặc trưng của các talk show thời điểm đó.

Cụ thể, Anna Kendrick chia sẻ: "Katy Perry đã sờ soạng khe ngực của tôi. Đó là một đêm kỳ lạ. Cô ấy đúng là rất trưởng thành đấy". Người dẫn chương trình Conan O'Brien liền hỏi lại: "Cô ấy cứ tự nhiên làm vậy luôn à?". Sau đó, Anna Kendrick đùa thêm về chiếc váy Azzaro khoét sâu phần ngực mà cô mặc tối hôm đó, nói rằng: "Thì với bộ váy của tôi, cũng có phần như là tôi tự tạo điều kiện cho chuyện đó xảy ra".

"Gì cơ?", Conan O'Brien thốt lên đầy bất ngờ. Nam MC tiếp tục gợi Anna Kendrick kể rõ hơn về tình huống đó: "Hãy mô tả lại xem. Nghĩa là bạn đang đứng yên và Katy Perry đi ngang qua rồi…", anh bỏ dở câu nói, đồng thời làm cử chỉ tay hướng xuống.

Anna Kendrick giải thích: "Tôi từng gặp cô ấy trước đó rồi, nên là…". Trong khi đó, Conan O'Brien chen vào: "Đó kiểu như là phong cách của cô ấy vậy?". "Đúng rồi, kiểu như vậy đó, cô ấy khá táo bạo", Anna Kendrick đáp lại.

Chưa lắng xuống ồn ào với Ruby Rose, Katy Perry tiếp tục bị khơi lại câu chuyện cũ liên quan đến Anna Kendrick

Đoạn video này hiện đang được chia sẻ rộng rãi trở lại sau khi nữ diễn viên Ruby Rose hôm 13.4 đưa ra cáo buộc nghiêm trọng rằng Katy Perry từng có hành vi tấn công tình dục cô trong quá khứ. Theo nữ diễn viên Batwoman, sự việc được cho là xảy ra tại một hộp đêm ở Melbourne (Úc) khi cô còn ở độ tuổi 20 và phải mất gần hai thập kỷ sau cô mới dám lên tiếng công khai do những bất ổn về tâm lý.

Trước những cáo buộc này, đại diện của Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, phía nữ ca sĩ khẳng định các thông tin đang lan truyền là "hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất nguy hiểm, thiếu trách nhiệm". Đại diện cũng cho rằng Ruby Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc công khai tương tự về những ngôi sao khác trên mạng xã hội và đều bị những người liên quan bác bỏ.

Đây không phải lần đầu tiên Ruby Rose công khai chỉ trích Katy Perry. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi đưa ra nhận xét tiêu cực về ca khúc Swish Swish của nữ ca sĩ 8X vào năm 2017, dù sau đó cô đã lên tiếng rút lại và thừa nhận hành động của mình là không phù hợp.

Đại diện của Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc đang lan truyền

Trong những năm gần đây, Katy Perry - một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, đối mặt với nhiều biến động trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Các sản phẩm âm nhạc mới của cô chưa đạt được thành công như kỳ vọng, trong khi những quyết định cá nhân cũng gây nhiều tranh luận.

Năm 2025, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chuyến bay không gian của Blue Origin cùng Lauren Sanchez - vợ tỉ phú Jeff Bezos và nhận về không ít ý kiến trái chiều từ công chúng.

Bên cạnh đó, cô cũng trải qua biến cố tình cảm khi chia tay hôn phu Orlando Bloom. Dù vậy, Katy Perry vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi với tour diễn Lifetimes Tour tại nhiều châu lục.