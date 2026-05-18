Cảnh ùn tắc ở 2 tuyến đường Hà Nội dự kiến phân làn đảo chiều theo giờ

Nguyễn Trường
18/05/2026 09:46 GMT+7

Nằm trên trục huyết mạch kết nối ngoại thành với trung tâm Hà Nội, đường Lê Văn Lương và Nguyễn Chí Thanh thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm nên cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án phân làn giao thông linh hoạt theo từng khung giờ.

Theo ghi nhận, đường Nguyễn Chí Thanh (bên trái) và Lê Văn Lương đều nằm trên các trục huyết mạch kết nối khu vực phía tây với trung tâm Hà Nội nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao. Trong giờ cao điểm sáng 18.5, nhiều đoạn trên 2 tuyến đường này thường xuyên xảy ra cảnh phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm, đặc biệt tại khu vực có nhiều điểm giao cắt và đèn tín hiệu giao thông.

Đường Lê Văn Lương (P.Thanh Xuân, Hà Nội) hiện dài khoảng 2 km, rộng khoảng 40 m, mỗi chiều có 3 làn xe gồm 2 làn hỗn hợp và một làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT. Dù mặt cắt ngang khá lớn nhưng lưu lượng ô tô, xe máy tăng nhanh khiến tuyến đường thường xuyên quá tải.

Người đi xe máy di chuyển vào làn BRT trên đường Lê Văn Lương trong giờ cao điểm để nhanh chóng thoát khỏi điểm ùn tắc

Trên đường Lê Văn Lương, tình trạng ùn tắc xuất hiện thường xuyên tại các nút giao như Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Hoàng Đạo Thúy và cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ

Trong khi đó, đường Nguyễn Chí Thanh (P.Láng, Hà Nội) cũng là tuyến giao thông trọng điểm với mật độ phương tiện dày đặc, nhất là khu vực gần nút giao La Thành, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Duy Hưng. Đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 1,8 km, được quy hoạch 10 làn xe cơ giới và xe thô sơ.

Phương tiện ken đặc di chuyển theo hướng từ đường Trần Duy Hưng lên cầu vượt sang đường Nguyễn Chí Thanh

Năm 2018, đường Nguyễn Chí Thanh được xén dải phân cách để mở rộng. Hiện dải phân cách giữa còn khoảng 1 mét, được trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Nhiều người đi xe máy leo vỉa hè khi đường Nguyễn Chí Thanh ùn tắc trong giờ cao điểm sáng 18.5

Trước thực trạng này, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm tổ chức lại giao thông phù hợp thực tế. Một trong những phương án được tính toán là xén dải phân cách giữa đường để phân làn linh hoạt theo lưu lượng xe ở từng thời điểm.

Theo phương án nghiên cứu, vào giờ cao điểm buổi sáng sẽ tăng số làn cho hướng từ ngoại thành vào trung tâm; ngược lại vào cuối giờ chiều sẽ ưu tiên nhiều làn hơn cho chiều từ trung tâm đi ra ngoài. Việc điều tiết sẽ phụ thuộc lưu lượng phương tiện theo thời gian thực nhằm tối ưu khả năng lưu thông trên tuyến. Mô hình này được đánh giá tương tự cách tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) bắt đầu triển khai từ ngày 15.5 vừa qua.

Nghiên cứu tổ chức giao thông 2 tuyến đường lớn ở Hà Nội như đường Cộng Hòa

Cục CSGT và các đơn vị liên quan đang nghiên cứu dùng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức giao thông, trong đó nghiên cứu xén dải phân cách giữa đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Chí Thanh để tối ưu hóa việc phân làn đường.

