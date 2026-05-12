Cannes 2026 thiếu vắng loạt phim 'bom tấn' Hollywood, chuyện gì đang xảy ra?

Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai mạc vào ngày 12.5. Tuy nhiên Cannes đang xuất hiện một "khoảng trống" lớn mang tên Hollywood. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, không có bất kỳ bộ phim nào đến từ các hãng phim lớn của Mỹ được công chiếu ra mắt tại sự kiện điện ảnh này.

Dù vẫn có một số tác phẩm Mỹ góp mặt, như The Man I Love của đạo diễn Ira Sachs với sự tham gia của Rami Malek hay Paper Tiger của James Gray quy tụ Scarlett Johansson, Adam Driver và Miles Teller, đây đều là các dự án độc lập chứ không phải bom tấn phòng vé.

Cannes cố lấp khoảng trống từ Hollywood

Điều thiếu vắng tại Cannes năm nay chính là những siêu phẩm kinh phí lớn từng tạo nên sức hút cho liên hoan phim, như Top Gun: Maverick, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Elvis hay Indiana Jones and the Dial of Destiny - những bộ phim từng chọn Cannes làm nơi khởi động chiến dịch quảng bá toàn cầu.

Giám đốc nghệ thuật Cannes - Thierry Frémaux thừa nhận điều này khi công bố danh sách phim năm nay: "Nước Mỹ vẫn sẽ hiện diện tại Cannes năm nay, chỉ là các hãng phim lớn thì ít hơn. Khi các hãng phim không còn xuất hiện nhiều ở Cannes, thì đơn giản là họ không còn xuất hiện nữa".

Cannes tại Pháp được coi là liên hoan phim danh giá nhất thế giới Ảnh: Festival de Cannes

Để phần nào khỏa lấp sự thiếu vắng các bom tấn Hollywood ra mắt mới, Cannes năm nay tổ chức một suất chiếu đặc biệt mang tính hoài niệm dành cho The Fast and the Furious - bộ phim mở đầu thương hiệu đình đám của Universal năm 2001. Dàn diễn viên gồm Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster cùng nhà sản xuất Neal H. Moritz và Meadow Walker - con gái cố diễn viên Paul Walker đều sẽ tham dự buổi chiếu đặc biệt này.

Ngoài ra, liên hoan phim cũng tổ chức suất chiếu kỷ niệm dành cho Pan's Labyrinth, đưa đạo diễn Guillermo Del Toro trở lại Cannes.

Trong nhiều năm qua, Cannes luôn đưa ra "lời chào mời" hấp dẫn dành cho Hollywood: danh tiếng nghệ thuật, hiệu ứng truyền thông và thảm đỏ hào nhoáng bậc nhất thế giới. Việc quy tụ hàng nghìn nhà báo quốc tế cũng giúp các bộ phim biến Cannes thành điểm khởi động cho chiến dịch quảng bá toàn cầu.

Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Với một bom tấn Hollywood, chi phí đi lại, lưu trú và đảm bảo an ninh cho dàn sao hạng A tại thành phố nghỉ dưỡng đắt đỏ này có thể lên tới hàng triệu USD. Trong bối cảnh ngành giải trí Mỹ vẫn đang trải qua giai đoạn thắt chặt chi tiêu và đối mặt với các thương vụ sáp nhập lớn, Cannes trở thành khoản mục dễ bị cắt giảm.

"Mọi thứ cực kỳ tốn kém. Nếu chiếu phim trước hàng nghìn nhà báo và phản ứng không tốt, bộ phim gần như có một khởi đầu tệ hại nhất có thể", một chuyên gia truyền thông từng phụ trách các dự án Hollywood tại Cannes chia sẻ.

Người này cho rằng, thay vì mạo hiểm với phản ứng khó lường tại Cannes, nhiều hãng phim hiện lựa chọn tổ chức các chiến dịch quảng bá riêng tại châu Âu và kiểm soát chặt thời điểm công bố đánh giá phim trước ngày phát hành.

Lý do Hollywood dè chừng với các liên hoan phim

Nhiều người trong ngành cho rằng trường hợp của Indiana Jones and the Dial of Destiny là ví dụ điển hình cho rủi ro khi mang bom tấn tới Cannes. Đây là phần phim Indiana Jones đầu tiên sau 15 năm, được công chiếu toàn cầu tại Cannes 2023 nhưng nhận về phản hồi khá lạnh nhạt từ báo chí quốc tế. Sau này, việc lựa chọn Cannes bị xem là bước đi chưa hiệu quả trong chiến dịch quảng bá của phim. Tác phẩm chỉ thu về 384 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí sản xuất trước quảng bá đã lên tới khoảng 295 triệu USD.

Không riêng Cannes, các hãng phim Hollywood hiện ngày càng dè chừng với các liên hoan phim lớn nói chung. Nguyên nhân nằm ở việc các đánh giá đầu tiên từ giới phê bình thường xuất hiện quá sớm, thậm chí trước ngày phim ra rạp nhiều tháng, từ đó có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng và quyết định ra rạp của khán giả.

Điểm sáng của Liên hoan phim Cannes năm nay là sự trở lại của minh tinh Scarlett Johansson với tác phẩm tranh giải Paper Tiger Ảnh: SGP

Giám đốc Liên hoan phim Berlin - Tricia Tuttle cho biết các hãng phim đang lo lắng về việc mất quyền kiểm soát cách một bộ phim được giới thiệu tới công chúng. Bà cho rằng xu hướng này bùng lên mạnh sau thất bại của Joker: Folie à Deux tại Venice 2024. Phần hậu truyện do Todd Phillips đạo diễn bị giới phê bình chê bai dữ dội ngay sau buổi công chiếu và nhanh chóng bị xem là thất bại được báo trước. Bộ phim sau đó chỉ thu về khoảng 200 triệu USD toàn cầu, dù tổng kinh phí được cho là lên tới 300 triệu USD.

Giám đốc Liên hoan phim Toronto - Cameron Bailey nhận định tốc độ lan truyền phản ứng trên mạng xã hội hiện nay đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. "Những đánh giá tiêu cực từ các liên hoan phim lớn giờ lan truyền cực nhanh", ông nói.