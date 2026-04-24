Kinh tế Doanh nghiệp

Canva chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lê Nam
24/04/2026 16:40 GMT+7

Công ty công nghệ Canva, nổi tiếng với nền tảng thiết kế trực tuyến chính thức ra mắt tại Việt Nam vào chiều 24.4 tại TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, cho biết Canva là một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của công nghệ Úc, phát triển từ một ý tưởng khởi nghiệp trở thành nền tảng toàn cầu, giúp hàng triệu người sáng tạo và truyền tải ý tưởng.

"Việt Nam hiện là một trong những thị trường số năng động nhất khu vực, với nguồn nhân lực chất lượng cao cùng cộng đồng sáng tạo, khởi nghiệp đang phát triển mạnh. Đây cũng là lý do Việt Nam trở thành địa điểm quan trọng trong chiến lược phát triển tiếp theo của Canva", bà Sarah Hooper nói.

Theo bà Sarah Hooper, việc thành lập Trung tâm Công nghệ chiến lược Úc - Việt Nam vào tháng 6.2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ. Thông qua chương trình Aus4Innovation trị giá 90 triệu AUD, Úc đang hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, trong đó chuyển đổi số là một trụ cột quan trọng.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo trị giá 33,5 triệu AUD triển khai giai đoạn 2018 - 2027 cũng đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua các hoạt động xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực.

Lý giải việc chính thức mở rộng hoạt động tại Việt Nam, bà Elle Liu, Quản lý quốc gia Canva Việt Nam, cho biết doanh nghiệp nhìn thấy ba lợi thế lớn của thị trường này. Thứ nhất, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Thứ hai, Việt Nam sở hữu lực lượng dân số trẻ, ưu tiên số hóa và cởi mở với công nghệ mới. Thứ ba, nền kinh tế sáng tạo trong nước đang tăng trưởng mạnh và ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Hiện mỗi tháng, người dùng Việt Nam tạo ra hơn 20 triệu thiết kế trên Canva, tương đương hơn 460 thiết kế mỗi phút.

Được thành lập năm 2013 tại Úc, Canva hiện có hơn 260 triệu người dùng mỗi tháng tại hơn 190 quốc gia. Nền tảng này cung cấp các công cụ thiết kế phục vụ mạng xã hội, thuyết trình, video, email marketing và website, đồng thời tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Trước đó một tuần, Canva đã giới thiệu bộ công cụ mới Canva AI 2.0 tại Mỹ. Theo doanh nghiệp, bộ công cụ này cho phép người dùng thiết kế bằng câu lệnh đơn giản, tự động hóa quy trình sáng tạo nội dung và đồng bộ hóa thiết kế theo nhận diện thương hiệu.

Canva chính thức ra mắt tại Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Elle Liu, Quản lý quốc gia Canva Việt Nam

ẢNH: LN

Tại sự kiện, ông Trần Trọng Tuyên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, thành phố đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ phát triển mô hình mới và mở rộng đầu tư tại TP.HCM.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế lựa chọn TP.HCM là điểm đến chiến lược trong khu vực", ông Tuyên nói.

Tin liên quan

Xây nhà máy bột chiên 21 triệu USD tại TP.HCM

Đây là nhà máy đầu tiên của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời được định vị là trung tâm sản xuất bột trộn sẵn trọng điểm trong khu vực ASEAN.

