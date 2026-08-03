Cao Bằng có 3 trận động đất trong 5 ngày

Lúc 15 giờ 19 phút 58 giây chiều nay, 3.8 (giờ Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất có độ lớn M3.2 tai khu vực xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.929 độ vĩ Bắc, 105.683 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8 km, có cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra chiều 3.8 tại xã Bảo Lạc, Cao Bằng ẢNH: IES

Đây là trận động đất thứ 3 trên địa phận tỉnh Cao Bằng trong vòng 5 ngày qua. Trận đầu tiên xảy ra vào tối 30.7, cũng ở xã Bảo Lạc, nhưng cách vị trí trận động đất vừa xảy ra hôm nay khoảng 2km về phía tây, có độ lớn M3.6.

Trận thứ 2 xảy ra vào lúc gần 9 giờ tối qua, tại xã Hưng Đạo, cách khoảng 16km về phía nam so với 2 trận động đất đã xảy ra ở xã Bảo Lạc.

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, các trận xảy ra ở xã Bảo Lạc và xã Hưng Đạo vừa qua là động đất tự nhiên, do đới đứt gãy kiến tạo vẫn đang hoạt động, liên tục tích tụ năng lượng và giải phóng định kỳ.

Các chấn tâm nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy Thái Nguyên - Bắc Kạn - Yên Minh. Đây là đứt gãy với độ lớn cực đại (theo đánh giá sơ bộ) là khoảng M5.7.

Vị trí chấn tâm 3 trận động đất (hình ngôi sao) ở Cao Bằng từ ngày 30.7 đến ngày 3.8 ẢNH: QUÝ HIÊN

Vì vậy, trong khu vực tỉnh này từng xảy ra nhiều trận động đất. Riêng năm 2019 tại H.Trùng Khánh (đơn vị hành chính cũ) xảy ra một chuỗi trận động đất trong các tháng 11 và 12. Đặc biệt, có thời gian (tháng 11.2019) chỉ trong vài ngày đã xảy ra 5 trận liên tiếp (động đất chùm), trong đó trận động đất mạnh nhất đạt M5.4 (sáng 25.11.2019). Đây là trận động đất gây lở đá làm hư hại tài sản tại địa phương và khiến các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc bị rung lắc mạnh.

Năm gần đây nhất là 2024 (vào tháng 9) ở Cao Bằng cũng xảy ra trận động đất có độ lớn M2.5 (cũng tại xã Bảo Lạc, cách vị trí xảy ra trận động đất hôm nay khoảng 12 km về phía đông).

TS Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, để phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do động đất, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã nhiều lần đề xuất Việt Nam cần có bản đồ đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.