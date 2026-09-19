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    Thời sự

    Cao Bằng: Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân, 3 người tử vong

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh
    Khi chạy đến đoạn cua trên quốc lộ 4A (đoạn địa bàn xã Thạch An, Cao Bằng), chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị lật nghiêng, đổ tràn hàng hóa đè sập ngôi nhà ven đường, khiến 2 người trên xe cùng chủ nhà tử vong tại chỗ.

    Chiều qua 18.9, tài xế Nguyễn Khánh Tùng (46 tuổi, ngụ tại Hà Nội) điều khiển xe đầu kéo có rơ-moóc, lưu thông trên Quốc lộ 4A hướng từ xã Phục Hòa đi xã Thạch An (Cao Bằng). Vào thời điểm này, trên xe ngoài tài xế Tùng còn có ông Phan Tuấn Ngọc (45 tuổi),

    Khi xe chạy đến khúc cua tại Km 76+350 (thuộc xóm Nà Danh, xã Thạch An, Cao Bằng), do tài xế không làm chủ được tay lái, nên chiếc xe bất ngờ chao đảo rồi lật ngang. Toàn bộ hàng hóa trên rơ-moóc đổ dồn xuống, đè trúng ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nông Thanh Tám (58 tuổi) nằm sát lề đường.

    Cao Bằng: Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân, 3 người tử vong- Ảnh 1.

    Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại xã Thạch An (Cao Bằng)

    ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ THẠCH AN

    Hậu quả, tài xế Tùng, ông Ngọc và chủ nhà là ông Tám tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, ngôi nhà bị hư hỏng nặng, nhiều cấu kiện sập đổ ngổn ngang.

    Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và huy động máy móc cứu hộ. Đến 20 giờ 50 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát.

    Xe đầu kéo lật nghiêng đè sập nhà dân ở Cao Bằng, 3 người tử vong

    Tối 18.9, lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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