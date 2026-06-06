'Hố tử thần' sâu 5 m xuất hiện ở Cao Bằng, chuyên gia cảnh báo gì?

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3.6 tại thửa ruộng của gia đình đàm Đàm Văn Thắm (xóm Bản Hoong, xã Trường Hà). Trong lúc đang bừa ruộng, anh Thắm phát hiện một lỗ thủng làm sụt phần đất bề mặt. Khi dùng xẻng khoét rộng miệng hố để kiểm tra, người này phát hiện cả một không gian rỗng lớn bên dưới.

Ghi nhận tại hiện trường, hố sụt có đường kính miệng chỉ khoảng 55 cm, nhưng phần rỗng thẳng đứng phía dưới sâu tới 5m và tiếp tục khoét ngang rộng khoảng 7m.

Chiều sâu hố sụt tại xóm Bản Hoong, xã Trường Hà (Cao Bằng) khoảng 5 m, rộng ngang khoảng 7 m

ẢNH: HÀ CƯƠNG

Ngay khi nhận tin báo, UBND xã Trường Hà đã huy động lực lượng công an, quân sự xuống hiện trường đo đạc và lập rào chắn cảnh báo. Để ngăn chặn nguy cơ sụt lún lan rộng, lực lượng chức năng đã chặn không cho dòng nước đổ về ruộng, đắp bờ đất quanh miệng hố, đồng thời thông báo tới người dân nhằm nâng cao cảnh giác, yêu cầu không tiếp cận khu vực nguy hiểm và đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Lý giải về hiện tượng này, PGS-TS Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, cho biết đây là "sập sụt karst" - một dạng tai biến địa chất phổ biến ở vùng núi đá vôi. Cánh đồng Bản Hoong vốn là trầm tích sông Bằng nằm trên nền đá vôi dễ bị nước hòa tan, hình thành nên các hang động ngầm. Theo thời gian, trần hang ngày càng mỏng, khi không còn chịu nổi sức nặng của lớp đất bên trên cộng với áp lực tác động từ bề mặt sẽ gây ra sập sụt.

Công tác đo đạc, khảo sát hiện trường được chính quyền và các cơ quan chức năng triển khai nhằm đánh giá nguyên nhân hố sụt ẢNH: CAO BẰNG NEWS

Đáng chú ý, PGS-TS Trần Tân Văn cảnh báo nguy cơ hố sụt này tiếp tục mở rộng hoặc xuất hiện thêm các "hố tử thần" mới xung quanh là rất cao do biến đổi khí hậu, mưa bão, nóng lạnh thất thường và các hoạt động nhân sinh càng ngày càng nhiều.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn để khảo sát địa chất, hướng tới việc thiết lập trạm quan trắc nhằm có phương án khắc phục an toàn, bảo vệ đời sống sản xuất lâu dài cho người dân.