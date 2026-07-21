Cao Lãnh làm mới Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường sau 206 năm

Nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn

Chiều 21.7, UBND phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206. Chương trình diễn ra đến ngày 23.7 (nhằm mùng 10.6 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nghi lễ truyền thống.

Đây là một trong những lễ hội lâu đời của Đồng Tháp, thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, tưởng nhớ công lao của hai bậc tiền nhân có công khai khẩn đất hoang, lập chợ, góp phần hình thành và phát triển vùng đất Cao Lãnh hôm nay.

Chương trình Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 206 ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng, lễ giỗ còn là dịp để người dân địa phương gìn giữ, phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Trải qua hơn 200 năm gìn giữ, lễ giỗ đã trở thành ngày hội văn hóa tiêu biểu, phản ánh đời sống tinh thần và bản sắc của người dân Cao Lãnh.

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, phát biểu tại chương trình ẢNH: THANH QUÂN

Theo nghi thức truyền thống, lễ giỗ mở đầu bằng tiếng trống khai hội. Âm vang của tiếng trống không chỉ báo hiệu những ngày lễ chính thức bắt đầu mà còn gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, bình yên và một Cao Lãnh ngày càng phát triển, giàu bản sắc.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, ban tổ chức chuẩn bị nhiều hoạt động phục vụ người dân và du khách. Trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ, sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao; không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; giới thiệu ẩm thực cùng nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật.

Trong ngày 21.7, hàng ngàn người dân đã đến dâng hương tại Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường ẢNH: THANH QUÂN

Đặc biệt, đêm hội hoa đăng tiếp tục là điểm nhấn được đông đảo người dân và du khách chờ đợi. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật diễn ra hằng đêm với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP.HCM và các đoàn nghệ thuật trong tỉnh, góp phần tạo không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của công chúng.

Gìn giữ truyền thống tốt đẹp lâu đời

Điểm mới đáng chú ý của lễ giỗ năm nay là chương trình nghệ thuật kết hợp trình chiếu mapping trên sông Cao Lãnh cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và không gian lễ hội truyền thống được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho người xem, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Cao Lãnh, nâng sức hút của lễ hội đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

UBND phường Cao Lãnh dựng tiểu cảnh tái hiện hình ảnh Chợ Vườn Quýt xưa và Làng Hòa An ẢNH: THANH QUÂN

Lễ giỗ lần thứ 206 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi phường Cao Lãnh vừa tròn một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại lễ khai hội, bà Hồ Huệ Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh, cho biết trải qua 206 năm, lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của những người có công khai mở vùng đất Cao Lãnh mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng phát triển của người dân nơi đây.

Sự kết hợp hài hòa giữa các nghi lễ truyền thống với hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện đại góp phần làm mới lễ hội, đồng thời gìn giữ những giá trị cốt lõi được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Nhiều người dân Cao Lãnh tự góp tiền mở điểm phát trà đường miễn phí ngay gần đền thờ ẢNH: THANH QUÂN

Từ một lễ giỗ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi gìn giữ những giá trị truyền thống và kết nối cộng đồng. Qua đó, lễ giỗ góp phần quảng bá hình ảnh Cao Lãnh thân thiện, nghĩa tình, giàu bản sắc trong hành trình phát triển hôm nay.