Những ngày qua, nhiều cánh đồng lúa mới gieo sạ ở tỉnh Đồng Tháp trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn con cò ốc sải cánh trên bầu trời rồi đáp xuống ruộng kiếm ăn. Hình ảnh loài chim quý hiếm xuất hiện với số lượng lớn không chỉ tạo nên khung cảnh đẹp mắt giữa mùa gieo sạ mà còn khiến nhiều nông dân bất ngờ, bởi nhiều năm nay họ hiếm khi chứng kiến đàn cò đông đến vậy.

Xem hàng ngàn cò ốc có tên trong Sách đỏ phủ kín cánh đồng Đồng Tháp

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên ngày 18.7, tại nhiều cánh đồng ở xã Hưng Thạnh (Đồng Tháp), đàn cò ốc liên tục bay lượn rồi đáp xuống các thửa ruộng để săn mồi. Điều đặc biệt là chúng khá dạn người, vẫn thong thả kiếm ăn ngay sát những tuyến đường dân sinh có đông người qua lại.

Cò ốc, còn gọi là cò nhạn, là loài chim quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc diện cần được bảo vệ. Mỗi năm, khi nông dân bắt đầu gieo sạ, đây cũng là thời điểm đàn cò xuất hiện nhiều nhất trên đồng ruộng để tìm thức ăn, chủ yếu là ốc bươu vàng - loài sinh vật gây hại cho cây lúa.

Theo người dân địa phương, trước đây cảnh tượng đàn cò ốc phủ kín cánh đồng khá quen thuộc mỗi mùa xuống giống. Tuy nhiên, vài năm gần đây số lượng cò giảm đáng kể nên việc chúng quay trở lại với mật độ lớn khiến nhiều người phấn khởi.