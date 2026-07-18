Mới hơn 16 giờ, chưa phải giờ tan tầm, đường Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đã bắt đầu ken đặc xe. Từng dòng xe máy nối đuôi nhau hướng về khu vực cầu Tân Thuận, nhích từng chút một giữa dòng phương tiện ngày càng đông. Mặt cầu Tân Thuận 2 có lúc "cõng" kín xe.

Từ trên cao, dòng phương tiện kéo dài thành một dải liên tục. Xe buýt, ô tô và xe máy chen nhau trên mặt đường không quá rộng.

[Flycam] Chưa tan tầm, đường Nguyễn Tất Thành đã ken đặc xe: Người dân chờ ngày hết cảnh 'cà nhích'

Đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với quận 7, Nhà Bè cũ và khu nam TP.HCM. Tuyến đường đồng thời phục vụ lưu thông hàng hóa, kết nối các khu cảng và nhiều khu dân cư lớn nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao.

Mặt đường hiện khá hẹp, hai bên tập trung nhiều hàng quán, trường học, trung tâm ngoại ngữ và khu dân cư. Vì vậy, dù chưa đến cao điểm, xe cộ đã di chuyển chậm, nhiều đoạn gần như chỉ có thể nhích từng mét.

"Đường nhỏ, trường học, cảng… nên kẹt là chuyện thường"

Ông Nguyễn Văn Nhân, người buôn bán trên tuyến đường này, nói: "Từ 6 giờ sáng là kẹt tới 11-12 giờ trưa, rồi chiều từ 3 giờ là kẹt tới 6-7 giờ tối. Ngày nào cũng vậy".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lãm (ngụ phường Nhiêu Lộc), thường xuyên đón con gái tan làm qua khu vực này, cho biết tình trạng ùn ứ rõ rệt nhất từ khoảng 17 giờ. "Đường này là huyết mạch. Có trường học, có cảng, có nhiều công ty, công nhân tan ca đúng lúc học sinh tan trường nên rất phức tạp. Nhiều lúc đi chỉ có thể "cà nhích" chứ không thông thoáng được".

Theo ông Lãm, một nguyên nhân khác là mặt đường nhỏ và việc phân làn chưa thật sự rõ ràng, khiến ô tô thường lấn sang phần đường của xe máy.

Xe hơi, xe buýt, xe máy chen chúc trên con đường Nguyễn Tất Thành ẢNH: HỒ HIỀN

Chờ ngày mở rộng lên 8-10 làn xe

Nhiều người dân cho biết họ đã nghe thông tin thành phố sẽ triển khai giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành trong thời gian tới.

Không chỉ kỳ vọng giao thông được cải thiện, người dân còn tin rằng khi tuyến đường được đầu tư đồng bộ, diện mạo khu vực ven sông sẽ thay đổi đáng kể.

Kỳ vọng của người dân có cơ sở khi mới đây, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Người dân tin rằng khi tuyến đường được đầu tư đồng bộ, diện mạo khu vực ven sông sẽ thay đổi đáng kể ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, dự án bao gồm việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8 - 10 làn xe. Áp lực giao thông hiện nay cũng đến từ tình trạng quá tải của hệ thống cầu Tân Thuận. Cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã gần 120 năm tuổi. Công trình có kết cấu thép và nhiều hạng mục đã xuống cấp, phải hạn chế tải trọng để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, cầu Tân Thuận 2 dù được đưa vào khai thác từ năm 2005 nhưng cũng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Cầu Tân Thuận 2 "cõng" rất đông phương tiện, dù chưa phải giờ tan tầm

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 với quy mô 6 làn xe, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe, đồng thời mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát và các tuyến kết nối với đường Nguyễn Văn Linh.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư đồng bộ các công trình nhằm giải quyết tình trạng quá tải giao thông tại cửa ngõ phía nam, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm thành phố với quận 7, Nhà Bè cũ và các khu cảng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc đầu tư mở rộng tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm kết nối giao thông khu vực phía nam.