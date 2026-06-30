Đường Nguyễn Tất Thành thường xuyên ùn ứ: Sẽ mở rộng lên 8 - 10 làn xe

Kỳ họp HĐND TP.HCM mới đây đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Đáng chú ý, dự án bao gồm việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 8 - 10 làn xe cùng nhiều hạng mục giao thông quan trọng khác tại khu vực phía nam thành phố.



Theo phương án được thông qua, TP.HCM sẽ xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1 với quy mô 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư và mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông phía nam thành phố.

Dòng xe chen chúc trên đường Nguyễn Tất Thành giờ cao điểm buổi chiều ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông tin này nhận được sự quan tâm lớn bởi nhiều năm qua, đường Nguyễn Tất Thành đã trở thành một trong những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn ứ. Với những người đi làm hằng ngày giữa trung tâm TP.HCM và khu vực quận 7 cùng Nhà Bè cũ, cảnh chen chúc trên tuyến đường này gần như đã trở thành điều quen thuộc.

Tan tầm nhích từng mét trên đường Nguyễn Tất Thành

Theo ghi nhận, buổi chiều muộn trên đường Nguyễn Tất Thành, dòng xe máy nối đuôi nhau kéo dài từ khu vực cầu Tân Thuận về hướng trung tâm. Hàng nghìn người chen kín mặt đường, trong khi các làn ô tô cũng gần như không còn khoảng trống.

Tại khu vực cầu Tân Thuận 2, xe máy kéo dài gần kín mặt cầu trong giờ tan tầm. Nhiều người đi xe máy bắt đầu tỏ ra mệt mỏi sau hàng chục phút mắc kẹt.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với Q.7, Nhà Bè cũ và khu nam TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân sinh sống tại khu vực phía nam thành phố cho biết ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành xuất hiện gần như mỗi ngày. Buổi sáng, dòng xe đổ về trung tâm; đến chiều tối, lượng phương tiện lại dồn ngược lại khiến áp lực giao thông tăng cao.

Không chỉ xe cá nhân, nhiều tài xế công nghệ cũng xem đường Nguyễn Tất Thành là một trong những tuyến đường áp lực nhất vào giờ cao điểm. Việc đón khách hoặc giao hàng trong khoảng thời gian từ 17 - 19 giờ thường mất nhiều thời gian hơn so với các tuyến đường khác.

Đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm với quận 7, Nhà Bè cũ và khu nam TP.HCM. Tuyến đường cũng phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, kết nối các khu cảng và nhiều khu dân cư lớn nên lưu lượng phương tiện luôn ở mức rất cao.

Người tham gia giao thông vất vả tìm khoảng trống để len lỏi trên đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, việc đầu tư mở rộng tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm kết nối giao thông khu vực phía nam.

Áp lực giao thông hiện nay cũng đến từ tình trạng quá tải của hệ thống cầu Tân Thuận. Cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ năm 1905, đến nay đã gần 120 năm tuổi. Công trình có kết cấu thép và nhiều hạng mục đã xuống cấp, phải hạn chế tải trọng để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, cầu Tân Thuận 2 dù được đưa vào khai thác từ năm 2005 nhưng cũng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Mỗi khi xảy ra sự cố hoặc va chạm trên cầu, tình trạng ùn ứ có thể kéo dài nhiều giờ.

Cầu Tân Thuận 2 sẽ được mở rộng lên 8 làn xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đánh giá việc đầu tư đồng thời công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành là cần thiết, bởi 2 dự án có mối quan hệ gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Việc triển khai đồng bộ sẽ giúp thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư và tối ưu hiệu quả kinh tế - xã hội.