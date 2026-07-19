Cò ốc có tên trong Sách đỏ xuất hiện dày đặc trên đồng lúa Đồng Tháp

Những ngày qua, trên nhiều cánh đồng lúa mới gieo sạ ở tỉnh Đồng Tháp, hình ảnh những đàn cò ốc sải cánh kín bầu trời rồi đáp xuống ruộng kiếm ăn tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Không chỉ mang đến vẻ đẹp của thiên nhiên, sự xuất hiện dày đặc của loài chim quý này còn được xem là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học và sản xuất nông nghiệp bền vững ở vùng Đồng Tháp Mười.

Những đàn cò ốc kiếm ăn ở cánh đồng lúa xã Hưng Thạnh ẢNH: THANH QUÂN

Cò ốc (còn gọi là cò nhạn) là loài chim quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Thời điểm lúa vừa gieo sạ cũng là lúc cò ốc xuất hiện nhiều nhất trên đồng ruộng để săn mồi, chủ yếu săn ốc bươu vàng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 18.7, trên nhiều cánh đồng lúa ở xã Hưng Thạnh (Đồng Tháp) xuất hiện hàng ngàn con cò ốc bay lượn rồi đáp xuống kiếm ăn. Điểm đặc biệt là chúng rất dạn người, kiếm ăn ngay cạnh tuyến đường dân sinh có đông người qua lại.

Người dân địa phương cho rằng trước đây khung cảnh này thường diễn ra ở mùa gieo sạ, tuy nhiên mấy năm gần đây rất hiếm thấy cò ốc với số lượng lớn như vậy.

Thức ăn chính của cò ốc là ốc bươu vàng, loại chuyên gây hại cho lúa ẢNH: THANH QUÂN

Ông Lê Văn Hưng (56 tuổi, ở xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, năm nay cò ốc về nhiều khiến bà con nông dân phấn khởi. "Có tụi nó về là nông dân mừng lắm. Cò ốc ăn ốc bươu vàng nên giúp giảm bớt thiệt hại cho lúa, bà con ai cũng ý thức không xua đuổi hay làm hại. Chỗ nào thấy đàn cò đáp xuống nhiều là biết dưới ruộng có nhiều ốc bươu vàng", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, cò ốc thường xuất hiện dày đặc khi lúa còn nhỏ, vì đây là thời điểm dễ tìm thức ăn. Dù có đôi chân lớn, loài chim này vẫn di chuyển khéo léo trên ruộng và hầu như không làm ảnh hưởng đến cây lúa non.

Cứ đến mùa gieo sạ là loài chim này thường xuất hiện ở những ruộng có nhiều ốc bươu ẢNH: THANH QUÂN

Người dân địa phương cho biết, vào sáng sớm hoặc lúc chiều muộn, bầu trời khu vực Tràm Chim thường nhộn nhịp bởi những đàn cò ốc nối nhau bay đi kiếm ăn rồi quay về nơi trú ngụ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng đất ngập nước.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường Đồng Tháp, cho biết sự hiện diện của cò ốc mang lại lợi ích thiết thực khi góp phần khống chế số lượng ốc bươu vàng, từ đó giúp nông dân giảm sử dụng thuốc diệt ốc.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết việc cò ốc xuất hiện nhiều trở lại là tín hiệu vui trong công tác bảo tồn động vật hoang dã ẢNH: THANH QUÂN

Để bảo vệ cò ốc và các loài chim hoang dã, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không xả nước từ ruộng vừa xử lý hóa chất trực tiếp ra kênh, rạch hoặc sông, bởi đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến các loài thủy sinh cũng như chim di cư, trong đó có sếu đầu đỏ tại vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim. Đồng thời, vận động người dân bảo vệ các thiên địch tự nhiên của ốc bươu vàng như cò ốc, cò quắm và nhiều loài côn trùng có ích, góp phần xây dựng hệ sinh thái đồng ruộng cân bằng và bền vững.