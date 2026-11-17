Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau 10 năm về chung nhà Ảnh: BTC

Diễn viên Cao Minh Đạt (51 tuổi) cùng bà xã Trúc Trương (42 tuổi), xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son, cùng chia sẻ về hành trình yêu, cuộc sống hôn nhân. Cặp đôi vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới và hiện có một cô con gái tên thân mật là Dâu Tây, 9 tháng tuổi.

Chuyện tình bắt đầu từ một lần gặp gỡ tình cờ

Trúc Trương cho biết cô và Cao Minh Đạt quen nhau cách đây khoảng 13 năm trong một lần tình cờ đi ăn cùng một quán. Khi nhận ra nam diễn viên, nhóm bạn của Trúc Trương trêu chọc, khuyến khích cô đến xin chụp ảnh cùng anh, sau đó còn xin số điện thoại. Về phía Cao Minh Đạt, anh cho biết ấn tượng về vợ bởi vẻ ngoài dễ thương nên đã chủ động nhắn tin cho cô. Tuy nhiên, vì có thói quen đi ngủ sớm, Trúc Trương đến sáng hôm sau mới đọc được tin nhắn và trả lời.

Sau khoảng một tháng trò chuyện, cả hai có buổi hẹn riêng đầu tiên. Trúc Trương kể cột mốc khiến cô nhận ra tình cảm dành cho Cao Minh Đạt là lần cùng nhau đi xem phim Thế chiến Z. Vì sợ những tình tiết kinh dị, cô chủ động nắm tay nam diễn viên. Từ đó, mối quan hệ của cả hai dần trở nên gắn bó.

Trúc Trương cho biết Cao Minh Đạt là người chủ động nhắn tin cho mình trước Ảnh: BTC

Trong 6 tháng đầu tìm hiểu, Trúc Trương chưa vội kể với gia đình vì lo ngại chuyện tình cảm với một người hoạt động nghệ thuật có thể không đi đến đâu. Chỉ khi cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của Cao Minh Đạt, cô mới quyết định giới thiệu anh với người thân. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2016. Nam diễn viên cũng thừa nhận chuyện kết hôn của mình khá giản dị, không có màn cầu hôn lãng mạn như nhiều cặp đôi khác.

Một trong những câu chuyện khiến khán giả chú ý là hành trình tìm con kéo dài suốt 10 năm của vợ chồng Cao Minh Đạt. Sau khi kết hôn, cả hai đều mong muốn có con nhưng niềm vui ấy không đến như kỳ vọng. Trước những áp lực và lo lắng của vợ, nam diễn viên luôn động viên, an ủi rằng chuyện con cái là nhân duyên. Anh khẳng định dù có con hay không, tình cảm dành cho vợ vẫn không thay đổi.

Từ năm 2021 đến 2023, vợ chồng Cao Minh Đạt trải qua hơn 3 lần thực hiện các phương pháp hỗ trợ nhưng chưa thành công. Đến năm 2025, cả hai mới nhận được tin vui. Cao Minh Đạt nhớ lại khoảnh khắc đi lấy kết quả xét nghiệm máu xác định thai kỳ. Khi nghe nhân viên y tế thông báo tin vui và bác sĩ gửi lời chúc mừng, anh không giấu được xúc động, bật khóc ngay tại bệnh viện.

Cao Minh Đạt bật khóc khi biết vợ mang thai sau 10 năm mong con Ảnh: BTC

Niềm hạnh phúc ấy tiếp tục được nhân lên trong ngày Trúc Trương sinh con. Khi vợ sinh mổ, Cao Minh Đạt ở bên cạnh động viên. Lần đầu nhìn thấy con gái, nam diễn viên xúc động đến mức nghẹn lời. Với anh, đó là khoảnh khắc đặc biệt sau nhiều năm hai vợ chồng kiên trì chờ đợi.

Cuộc sống hôn nhân sau 10 năm

Tại chương trình, Trúc Trương dành nhiều lời khen cho chồng. Cô cho biết Cao Minh Đạt là người hiền lành, không có những thói quen khiến vợ phải phiền lòng như cờ bạc hay trăng hoa. Từ khi có con, nam diễn viên cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực, chủ động hạn chế bia rượu để dành thời gian cho gia đình.

Dù vậy, theo Trúc Trương, chồng vẫn có một số điểm chưa hoàn hảo. Cao Minh Đạt đôi khi trở nên cáu gắt khi đói hoặc khi thấy con khóc. Đặc biệt, anh khá vụng về trong chuyện thể hiện sự lãng mạn. Suốt những năm chung sống, nam diễn viên chưa từng tặng hoa hay quà cho vợ vào các dịp đặc biệt mà thường chỉ nhắn tin chúc mừng. Vì vậy, Trúc Trương mong chồng có thể tinh tế và lãng mạn hơn trong cuộc sống thường ngày.

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn bà xã vì những hy sinh trong hành trình mang thai và sinh con gái đầu lòng Ảnh: BTC

Về phía mình, Cao Minh Đạt mong vợ thay đổi thói quen nhắc đi nhắc lại một vấn đề dù anh đã hiểu và tiếp nhận ý kiến. Đây cũng là điều anh muốn cả hai điều chỉnh để cuộc sống gia đình thoải mái hơn.

Khép lại chương trình, nam diễn viên dành lời cảm ơn đến vợ vì những hy sinh, thiệt thòi trong hành trình mang thai và sinh con. Anh trân trọng việc Trúc Trương đã cùng mình trải qua nhiều năm chờ đợi để gia đình có được thành viên mới. Đáp lại, bà xã Cao Minh Đạt cũng bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm, sự giản dị và tận tâm mà chồng dành cho hai mẹ con.