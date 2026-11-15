Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề sau 10 năm kết hôn với chồng trẻ

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng bữa tiệc lãng mạn bên bờ biển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM CHUNG LỆ ĐỀ

Qua rồi thời đỉnh cao sự nghiệp với những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, trở thành "biểu tượng gợi cảm" được săn đón ở làng giải trí Hoa ngữ, Chung Lệ Đề giờ đây lại tận hưởng một "đỉnh cao" khác của cuộc đời: có một gia đình hạnh phúc.

Cách đây ít ngày, mỹ nhân phim Thiên long bát bộ và chồng - diễn viên Trương Luân Thạc vừa tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cặp đôi ăn mừng dịp đặc biệt này bằng bữa tiệc được trang hoàng lãng mạn bên bãi biển. Họ hứa tiếp tục nắm tay nhau, sát cánh bên nhau, cùng vượt qua những sóng gió, buồn vui trong chặng đường sắp tới và trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa màn pháo khói rực rỡ.

Trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề đăng tải những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm cùng dòng trạng thái cảm xúc. Mỹ nhân phim Truyền thuyết người cá chia sẻ cô và chồng kỷ niệm cột mốc 10 năm hôn nhân theo cách giản dị, cùng gia đình và một vài người bạn thân thiết. "Không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự riêng tư và thật nhiều yêu thương. Chẳng cần một buổi tiệc hoành tráng, chỉ cần những người thân yêu nhất bên cạnh và một khoảnh khắc để nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua", ngôi sao sinh năm 1970 bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân, Chung Lệ Đề tâm sự 10 năm qua không phải lúc nào cũng dễ dàng. "Đằng sau cột mốc nhỏ bé này là biết bao điều: cùng trưởng thành, cùng học cách thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không nằm ở một buổi kỷ niệm trông lộng lẫy đến đâu, mà là những cảm xúc chân thành mà nó mang lại". Cô hy vọng mọi người đều được yêu thương, trân trọng và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, vào đúng thời điểm, theo cách chân thật nhất.

Hôn nhân thăng trầm của Chung Lệ Đề và chồng kém 12 tuổi

Trước khi có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc từng trải qua không ít sóng gió. Cặp đôi "bén duyên" khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015 rồi về chung nhà vào tháng 11.2016. Mối tình của họ chịu nhiều lời đàm tiếu khi nam nghệ sĩ họ Trương kém mỹ nhân gốc Việt 12 tuổi, danh tiếng, sự nghiệp được đánh giá thua xa nữ diễn viên 7X. Trong khi đó, Chung Lệ Đề từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con gái riêng. Bất chấp lời ra tiếng vào cùng những sóng gió hôn nhân, cặp đôi vẫn gắn bó cho đến hiện tại.

Vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc bên cạnh 2 con gái trong tiệc kỷ niệm 10 năm hôn nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO CHUNG LỆ ĐỀ

Các con gái riêng của "bom sex" gốc Việt cũng có mối quan hệ gần gũi với cha dượng và hiện theo họ của Trương Luân Thạc. Trên trang cá nhân, họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Mỹ nhân sinh năm 1970 từng chia sẻ các con yêu thương, tôn trọng chồng cô khi được anh dạy dỗ đúng sai, cách đối nhân xử thế.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh lung linh, hạnh phúc được cặp đôi chia sẻ trên trang cá nhân, mối quan hệ của họ không ít lần vướng tranh cãi. Trong chương trình thực tế hồi 2019, nam diễn viên họ Trương từng hứng chỉ trích khi la mắng, chê bai vợ trên sóng truyền hình khiến Chung Lệ Đề bật khóc trước ống kính. Sau khi đạo diễn giải thích tình huống, anh vẫn không xin lỗi vợ mà tiếp tục lớn tiếng. Trước làn sóng "ném đá" trên mạng xã hội, Trương Luân Thạc sau đó đã có động thái xin lỗi nhưng tiếp tục bị chỉ trích "làm màu", "lố lăng". Những năm sau đó, họ cũng nhiều lần vướng tin đồn ly hôn nhưng phủ nhận.

Theo lời Chung Lệ Đề, những áp lực, mâu thuẫn trong quá trình sống chung khiến cô và bạn đời thêm gắn bó. Nữ diễn viên chia sẻ rằng sau những trận cãi vã, họ thấu hiểu nhau hơn, biết sửa đổi để sống hòa hợp, hạnh phúc hơn. Trương Luân Thạc cũng cho rằng cãi cọ không phải cách đúng đắn nhưng là cách anh thể hiện cảm xúc thật. "Chúng tôi thấy nó cần thiết để hiểu rõ nhau hơn", nam diễn viên sinh năm 1982 cho hay. Chung Lệ Đề gật gù đồng tình với chồng. Cô nói họ chỉ mới kết hôn được ít năm nên còn nhiều điều để tìm hiểu về nhau, và cả hai vẫn đang học cách giao tiếp với nhau. "Tôi sẵn sàng cãi nhau với chồng cho đến cuối đời", ngôi sao 7X chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi 2019.

Chung Lệ Đề nhiều lần công khai khen ngợi, cảm ơn chồng vì yêu thương, chăm sóc các con riêng của cô chu đáo, đồng hành cùng nữ diễn viên trong những giai đoạn khó khăn. Trong khi đó, Trương Luân Thạc thẳng thắn đáp trả dân mạng khi bị mỉa mai "ăn bám" vợ, "dựa hơi" danh tiếng của cô. Anh khẳng định bản thân vẫn luôn học hỏi, nỗ lực để mở rộng kinh doanh, hỗ trợ công việc của bà xã…

Theo HK01, nhiều năm trước, Chung Lệ Đề đã tậu một biệt thự 3 tầng với nhiều tiện ích sang trọng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây được tiết lộ là nơi cô cùng chồng và hai con nhỏ tận hưởng cuộc sống trong mơ. Trong khi đó, con gái đầu của nữ diễn viên hiện sống và làm việc ở Canada.