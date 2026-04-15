Mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề và chồng kém 12 tuổi gây tranh cãi

Vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc ẢNH: WEIBO NV

Theo Ifeng hôm 15.4, Chung Lệ Đề (56 tuổi) và chồng là Trương Luân Thạc (44 tuổi) gây chú ý khi chia sẻ về vấn đề thừa kế tài sản và có con chung sau nhiều năm kết hôn. Khi các khách mời đề cập chuyện mỹ nhân gốc Việt để lại tài sản cho 3 con gái riêng, nữ diễn viên úp mở khả năng cô sẽ có con thứ tư. Chia sẻ của sao phim Thiên long bát bộ gây bất ngờ bởi cô hiện đã U.60 và việc sinh con tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước thắc mắc về vấn đề tuổi tác của vợ, Trương Luân Thạc cho biết họ cần có sự chuẩn bị và có thể nhờ sự can thiệp từ công nghệ y học. Anh cũng cho biết nếu mong ước không thành, họ có thể nhận con nuôi.

Chia sẻ từ cặp đôi này khiến không khí trường quay trải qua khoảnh khắc im lặng gượng gạo. MC sau đó đặt câu hỏi về việc Chung Lệ Đề đã có 3 con gái riêng, nhưng sao họ vẫn muốn nhận con nuôi. Trương Luân Thạc giải thích rằng trẻ em thực sự là "chất keo" gắn kết gia đình. "Giữa hai người luôn cần có một điều gì đó để cùng làm vì con cái. Có con rồi thì gia đình mới thực sự có cảm giác giống một mái ấm hơn", nam diễn viên này giải thích.

Trương Luân Thạc được biết đến với hình ảnh người cha tận tâm, yêu thương con riêng của vợ như ruột thịt ẢNH: WEIBO NV

Sau khi nội dung kể trên được lên sóng đã lập tức làm "dậy sóng" mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người xem đặt ra câu hỏi: "Vậy 3 cô con gái đó không phải gia đình sao?". Không ít khán giả chỉ trích phát ngôn của Trương Luân Thạc, cho rằng anh coi con riêng của vợ là "người ngoài" dù trước đó nhiều lần thể hiện mình là người cha tận tâm, yêu thương họ như ruột thịt. Cũng từ đó, dân tình "đào" lại video cũ, sao nam thân thiết với con gái riêng của Chung Lệ Đề, tự hào khoe đó là "con gái của tôi".

Khi được hỏi liệu có phiền lòng nếu Chung Lệ Đề để lại toàn bộ tài sản cho 3 cô con gái hay không, Trương Luân Thạc không do dự trả lời rằng mình không bận tâm. Nam diễn viên nói bản thân tự tin có khả năng tự lo cho cuộc sống riêng. Anh cũng chia sẻ giai đoạn khó khăn, áp lực, các con riêng của vợ ở bên an ủi, cổ vũ anh thậm chí tuyên bố: "Bố đừng lo, sau này con sẽ chăm lo cho bố". Chồng của "bom sex" gốc Việt cho biết anh xúc động trước lời nói của con, cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.

Dù vậy, không ít khán giả vẫn chỉ trích, bày tỏ thái độ khó chịu trước lý do Trương Luân Thạc muốn có con. Sao nam 44 tuổi cũng bị chỉ trích không quan tâm đến sức khỏe của vợ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc cặp đôi mong con sau nhiều năm chung sống là điều chính đáng, nhất là khi 3 cô con gái đã và đang dần đến tuổi trưởng thành.

Chung Lệ Đề bên 3 con gái: Yasmine Ross (28 tuổi), Trương Tư Tiệp (18 tuổi) và Trương Khải Lâm (16 tuổi) ẢNH: WEIBO NV

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc kết hôn năm 2016. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của họ vướng nhiều lời bàn tán vì mỹ nhân 7X hơn "nửa kia" 12 tuổi, đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con gái riêng. Sau khi về chung nhà, con gái riêng của nữ diễn viên đổi sang họ của cha dượng, mối quan hệ cha con của họ được tiết lộ rất hòa hợp, thân thiết.

10 năm chung sống, sao phim Truyền thuyết người cá nhiều lần bày tỏ mong muốn có con với chồng trẻ. Cô từng trải qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả thụ tinh nhân tạo nhưng đến nay chưa đạt được mong ước. Nữ diễn viên từng nhiều lần xuất hiện với thân hình biến dạng, cân nặng tăng vọt do dùng thuốc khiến nội tiết tố thay đổi. Các con của Chung Lệ Đề được cho là cũng không ủng hộ mẹ mang thai lần nữa vì lo cho sức khỏe của mẹ.