Cao su Chư Sê khánh thành khu nhà ở tập thể cho gia đình công nhân

Khu nhà tập thể bao gồm 4 dãy phòng. Trong đó, 2 dãy 5 phòng và 2 dãy 4 phòng với tổng diện tích 360 m2, tổng kinh phí trên 540 triệu đồng được huy động từ nguồn xen canh, chi phí quản lý của đội sản xuất, sự hỗ trợ của công ty và Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.

Được biết, 18 hộ gia đình đã vào làm công nhân cho Đội sản xuất Ia Lâu nhiều năm, nhưng vẫn chưa có đất và nhà ở kiên cố.

Do vậy, để các gia đình công nhân yên tâm công tác, chăm sóc và khai thác tốt vườn cây cao su, Đội sản xuất Ia Lâu đã đề xuất, kiến nghị lãnh đạo công ty cho xây dựng khu nhà tập thể kiên cố, giúp các gia đình công nhân yên tâm công tác, nhất là trước mùa mưa bão.

Ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty Cao su Chư Sê trao quà cho các gia đình công nhân

ẢNH: VĂN VĨNH

Phát biểu tại buổi khánh thành khu nhà tập thể, ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc công ty Cao su Chư Sê, đánh giá rất cao ý tưởng cũng như tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo, tổ công đoàn Đội sản xuất Ia Lâu trong công tác chăm lo đời sống người lao động còn nhiều khó khăn.

Ông Kiên tin tưởng với trách nhiệm của lãnh đạo đội, sự chung tay của các tổ chức đoàn thể cũng như của lãnh đạo công ty, những gia đình công nhân được cấp các phòng ở tập thể sẽ luôn gắn bó với vườn cây, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đội sản xuất Ia Lâu là đơn vị quản lý vườn cây trên vùng biên giới thuộc xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai, đây là đơn vị cách xa công ty nhất, điều kiện đi lại còn khó khăn; lao động chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số và đời sống người lao động còn nhiều khó khăn với thu nhập chính từ tiền lương làm công nhân cao su và kinh tế nông nghiệp.

18 hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ sống trong khu nhà tập thể mới ẢNH: VĂN VĨNH

Phát biểu cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm, chăm lo đời sống cho lao động còn khó khăn, anh Vi Văn Thưởng đã thay mặt 18 hộ gia đình bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo công ty, công đoàn công ty và nhất là lãnh đạo Đội sản xuất Ia Lâu đã luôn đồng hành, trăn trở với từng miếng ăn, giấc ngủ của người công nhân.

Khu nhà tập thể sẽ là ngôi nhà mới, chung của 18 hộ gia đình, là tổ ấm và là một phần không thể tách rời của Cao su Chư Sê.

“Chúng tôi nguyện một lòng đoàn kết cùng nhau, sống và làm việc thật tốt để không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo các cấp, quyết tâm khai thác mủ cao su hoàn thành vượt sản lượng được giao”, anh Thưởng chia sẻ.

Công đoàn công ty tổ chức bữa cơm Công đoàn tri ân người lao động ẢNH: VĂN VĨNH

Nhân dịp khánh thành khu nhà tập thể, Công đoàn công ty tổ chức bữa cơm Công đoàn tri ân người lao động cho toàn thể đoàn viên của đội; đồng thời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê cũng trao tặng 18 phần quà cho 18 gia đình khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.