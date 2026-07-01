Cao su Chư Sê tổ chức công bố các quyết định về nhân sự sau sáp nhập

Tham dự và trao các quyết định cho cán bộ chủ chốt của công ty sau sáp nhập có ông Hà Văn Khương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); ông Nguyễn Cửu Tuệ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ VRG, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn VRG, chính quyền địa phương và lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn Tây nguyên.

Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của VRG về công tác cán bộ.

Cụ thể, quyết định thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê sau sáp nhập đối với ông Nguyễn Tiến Dũng; quyết định tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê sau sáp nhập đối với ông Lê Trung Kiên.

Đại diện lãnh đạo VRG, lãnh đạo cao su Chư Sê trao các quyết định cho những cán bộ xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân ẢNH: VĂN VĨNH

Bên cạnh đó, VRG cũng công bố các quyết định khác, về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, và giao giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên cao su Chư Sê sau sáp nhập đối với ông Phan Thanh Hà; giao giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Nguyễn Hữu Tú và ông Mai Trung Hiếu.

Cùng với đó, ban tổ chức cán bộ cũng công bố các quyết định về việc thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty, kiểm soát viên phụ trách chung cũng như kiểm soát viên kiêm nhiệm của 2 công ty trước và sau sáp nhập.

Đại diện lãnh đạo VRG trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt sau sáp nhập ẢNH: VĂN VĨNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Khương cho biết đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo các đơn vị trong thời gian qua trên cương vị người lãnh đạo, quản lý, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty trước sáp nhập.

Đồng thời, tin tưởng những cán bộ được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo của công ty sau sáp nhập sẽ phát huy hết năng lực, trình độ, kinh nghiệm để cùng với tập thể ban lãnh đạo mới và người lao động của công ty sau sáp nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Hà Văn Khương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị VRG phát biểu giao nhiệm vụ ẢNH: VĂN VĨNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê bày tỏ lòng cảm ơn, sự tin tưởng của lãnh đạo tập đoàn; đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo công ty sau sáp nhập và toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới; tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên cao su Chư Sê phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: VĂN VĨNH

Trước đó, vào sáng 30.6, tại văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang, Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê và Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang vào Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê.

Theo đó, Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang cam kết và đồng ý chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp.

Lãnh đạo VRG trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc cao su Chư Sê ẢNH: VĂN VĨNH

Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê cam kết và đồng ý tiếp nhận toàn bộ người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang và bảo đảm bố trí việc làm phù hợp với năng lực của lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật.