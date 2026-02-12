Cao Thái Sơn bán đồ chay ngon ra sao mà sẵn sàng mời antifan đến trải nghiệm?

Cao Thái Sơn là giọng ca nổi bật và là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X với những bản hit như Con đường mưa, Pha lê tím... Sau thời gian theo đuổi con đường âm nhạc, Cao Thái Sơn quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Hồi tháng 7.2025, giọng ca Tất cả hoặc không là gì cả khai trương nhà hàng chay Tâm Tâm trên đường Tú Xương (quận 3 cũ, TP.HCM). Mặc dù mới mở cửa nhưng nhà hàng của anh đã có lượng khách ổn định. Cao Thái Sơn cũng bất ngờ vì có nhiều khách nước ngoài tìm đến quán của mình.

Các món chay tại Nhà hàng Tâm Tâm của ca sĩ Cao Thái Sơn được chăm chút từ hương vị đến cách trình bày đẹp mắt ẢNH: MINH HY

Cao Thái Sơn từ ca sĩ thành ông chủ nhà hàng

Theo Cao Thái Sơn, việc mở nhà hàng xuất phát từ sở thích ăn chay của mình. Đối với anh việc ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tâm tính và suy nghĩ thay đổi tích cực. Giọng ca Điều ngọt ngào nhất không còn nặng lòng với chuyện thị phi hay tranh cãi, đôi co với antifan. Thậm chí, anh còn sẵn sàng mời những người không thích mình đến trải nghiệm đồ chay tại nhà hàng và cho anh đóng góp để đầu bếp có thể cải thiện chất lượng tốt hơn.

Nói thêm về việc mở nhà hàng chay, Cao Thái Sơn cho rằng trong cuộc sống, sẽ có những giai đoạn anh thay đổi về tư duy, tâm thức. Thời điểm nam ca sĩ mở nhà hàng chay cũng cùng thời điểm ra mắt ca khúc Cứ khóc đi em. Cao Thái Sơn chia sẻ: “Bài hát này liên quan đến việc giải phóng năng lượng. Bất kỳ một ai trong chúng ta sẽ có lúc thể hiện mình mạnh mẽ và phải “gồng” trong thời gian dài. Đến một lúc, chúng ta cần buông bỏ hết để khóc một lần duy nhất trong đời, bước sang một trang mới hạnh phúc hơn”.