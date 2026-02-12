Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cao Thái Sơn bán đồ chay ngon ra sao mà sẵn sàng mời antifan đến trải nghiệm?
Video Giải trí

Cao Thái Sơn bán đồ chay ngon ra sao mà sẵn sàng mời antifan đến trải nghiệm?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
12/02/2026 20:00 GMT+7

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Cao Thái Sơn bất ngờ thử sức kinh doanh ẩm thực chay. Anh thừa nhận sau khi bắt đầu ăn chay, tâm tính của mình trở nên hiền hòa hơn và không còn dễ bị xao động trước những điều tiêu cực đến từ antifan.

Cao Thái Sơn là giọng ca nổi bật và là thần tượng của nhiều thế hệ khán giả 8X, 9X với những bản hit như Con đường mưa, Pha lê tím... Sau thời gian theo đuổi con đường âm nhạc, Cao Thái Sơn quyết định đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Hồi tháng 7.2025, giọng ca Tất cả hoặc không là gì cả khai trương nhà hàng chay Tâm Tâm trên đường Tú Xương (quận 3 cũ, TP.HCM). Mặc dù mới mở cửa nhưng nhà hàng của anh đã có lượng khách ổn định. Cao Thái Sơn cũng bất ngờ vì có nhiều khách nước ngoài tìm đến quán của mình.

Khám phá quán chay Tâm Tâm của Cao Thái Sơn với trải nghiệm ẩm thực độc đáo - Ảnh 1.

Các món chay tại Nhà hàng Tâm Tâm của ca sĩ Cao Thái Sơn được chăm chút từ hương vị đến cách trình bày đẹp mắt

ẢNH: MINH HY

Cao Thái Sơn từ ca sĩ thành ông chủ nhà hàng 

Theo Cao Thái Sơn, việc mở nhà hàng xuất phát từ sở thích ăn chay của mình. Đối với anh việc ăn chay không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tâm tính và suy nghĩ thay đổi tích cực. Giọng ca Điều ngọt ngào nhất không còn nặng lòng với chuyện thị phi hay tranh cãi, đôi co với antifan. Thậm chí, anh còn sẵn sàng mời những người không thích mình đến trải nghiệm đồ chay tại nhà hàng và cho anh đóng góp để đầu bếp có thể cải thiện chất lượng tốt hơn. 

Nói thêm về việc mở nhà hàng chay, Cao Thái Sơn cho rằng trong cuộc sống, sẽ có những giai đoạn anh thay đổi về tư duy, tâm thức. Thời điểm nam ca sĩ mở nhà hàng chay cũng cùng thời điểm ra mắt ca khúc Cứ khóc đi em. Cao Thái Sơn chia sẻ: “Bài hát này liên quan đến việc giải phóng năng lượng. Bất kỳ một ai trong chúng ta sẽ có lúc thể hiện mình mạnh mẽ và phải “gồng” trong thời gian dài. Đến một lúc, chúng ta cần buông bỏ hết để khóc một lần duy nhất trong đời, bước sang một trang mới hạnh phúc hơn”.

Tin liên quan

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?

Á hậu đạt IELTS 8.0 đón tết ra sao với chồng tiến sĩ?

Sau gần 3 năm kết hôn với tiến sĩ Hồ Đắc Đức, Á hậu Phương Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan sắc đẹp Việt vì có sự nghiệp thành công và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhân dịp tết đến xuân về, Phương Anh chia sẻ kế hoạch đón tết của mình cùng gia đình hai bên.

Khoa Pug sống xa hoa ra sao trước khi phá sản?

Khám phá thêm chủ đề

Ca sĩ Cao Thái Sơn Cao Thái Sơn nhà hàng chay Tâm Tâm đồ chay nhà hàng chay sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận