Khoa Pug sống xa hoa ra sao trước khi phá sản?

Tối 10.2, Khoa Pug bất ngờ đăng tải video thừa nhận đã phá sản vì làm ăn thua lỗ. Anh khẳng định mình chia sẻ video này không phải để than thở, mong sự xót thương của cộng đồng mạng. Thay vào đó, Khoa Pug mong muốn các bạn trẻ nhìn thấy sự thất bại của mình để biết sống tiết kiệm và không tiêu xài phung phí.

Video này của Khoa Pug nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Vì trước đây, Khoa Pug luôn gắn liền với hình ảnh giàu có, không ngại vung tiền cho bản thân, mua sắm những món đồ đắt giá và những chuyến du lịch xa hoa.

Trước khi phá sản, Khoa Pug luôn gắn liền với hình ảnh sống xa hoa ẢNH: FBNV

Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) sinh năm 1992 tại Khánh Hòa, được mọi người biết đến nhờ những vlog đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong hơn 7 năm làm YouTuber, Khoa Pug đã ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng như khách sạn của Tổng thống Donald Trump, trụ sở phóng tên lửa của tỉ phú Elon Musk, thung lũng Silicon, thăm nhà cũ của Steve Jobs, khách sạn 7 sao ở Dubai...

Cuối năm 2021, Khoa Pug và một triệu phú đang sống tại Mỹ tuyên bố cùng mua một chiếc máy bay có mức giá 5 triệu USD. Trong đó, chi phí vận hành và bảo dưỡng phải tốn tiền tỉ mỗi năm. Giữa năm 2025, nam YouTuber sinh năm 1992 gây sốc khi chi 8 tỉ đồng để kéo chân từ 1,67m lên 1,8m vì mong muốn có ngoại hình cao ráo hơn. Vào tháng 10.2025, Khoa Pug đăng tải video "đập hộp" chiếc Iphone 17 đắt giá nhất trên thế giới có giá 300 triệu đồng.

Trên trang cá nhân, nam YouTuber người Khánh Hòa từng tâm sự "khủng hoảng tuổi 30", nguyên nhân không đến từ việc thiếu thốn tài chính mà ngược lại, do quá dư dả tiền bạc khiến bản thân mất động lực làm sáng tạo nội dung. Trong một vlog đi du lịch Maldives cách đây hơn 1 năm, anh từng công khai thu nhập của mình vượt 1 tỉ đồng/ngày.







