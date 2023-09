Cáo Tiểu Thư lộ diện, Voi Bản Đôn tiếp tục khiến Anh Tú bị ‘réo gọi’

Trong tập 7 Ca sĩ mặt nạ, phát tối 22.9 trên HTV2, Voi Bản Đôn tiếp tục gây ấn tượng khi bước khỏi vùng an toàn với dòng nhạc mới mẻ, khoe giọng cùng Lỗi tại mưa (sáng tác: Vicky Nhung).

Phần trăm suy đoán về Voi Bản Đôn ngày càng tăng dần cho Anh Tú V.C

Vẫn là hình ảnh "chất chơi" khi mỗi lần đến đều mang màu sắc mới mẻ, Voi Bản Đôn xuất hiện trong trang phục được nâng cấp, làm mới Lỗi tại mưa khiến người nghe thêm một lần "tan chảy".

Lỗi tại mưa phiên bản Voi Bản Đôn được phối mang màu sắc rock, cũng là thể loại âm nhạc gắn với niềm đam mê cháy bỏng của Voi. Ở những vòng trước, Voi Bản Đôn chinh phục khán giả với chất giọng trầm ấm, nam tính, thổi hồn vào những bản ballad vốn đã lay động người nghe khiến ca khúc – qua sự truyền cảm của Voi – như càng da diết, miên man hơn. Đến vòng 3 này, dù đổi mới chất nhạc, Voi Bản Đôn vẫn tiếp tục "mê hoặc" người hâm mộ khi thể hiện rất chất và đầy "bung xõa" (như cố vấn Tóc Tiên nhìn nhận) bài hát mà mình "cực kỳ thích" này.

Voi Bản Đôn cũng tiết lộ anh có niềm đam mê với rock V.C

Theo Tóc Tiên, "chắc Voi khao khát từ lâu được hát nhạc rock hoặc thích nghe nó. Nhưng rock vốn là dòng nhạc rất khó để có thể đi hát cũng như tiếp cận khán giả nên giờ Voi mới hết mình như vậy". Chia sẻ về nhận xét của Tóc Tiên, Voi Bản Đôn cũng tiết lộ có niềm đam mê với thể loại âm nhạc này, cũng như xem nghệ sĩ Trần Lập (nhóm Bức Tường) như một tượng đài của đam mê.

Từ khi xuất hiện và gây thương nhớ với khán giả Ca sĩ mặt nạ đến nay, Voi Bản Đôn đã được suy đoán - gắn với nhiều cái tên: Quốc Thiên, Hoài Lâm, Minh Quân và Anh Tú - giọng hát được nhắc đến nhiều hơn cả. Tuy nhiên, việc Anh Tú phủ nhận mình không phải là Voi Bản Đôn và còn dự đoán Quốc Thiên là ca sĩ ẩn sau mascot này càng khiến người hâm mộ hoang mang.

Dù vậy, qua từng tiết mục Voi Bản Đôn mang đến, giọng hát của ca sĩ bí ẩn này dường như càng được "giải mã" nhiều hơn. Đặc biệt trong tập 7 này, khi Văn Mai Hương cho biết Voi là người bạn thân thiết của cô càng làm cho người ái mộ Voi nghĩ đến Anh Tú nhiều hơn, bởi anh là gương mặt đồng hành cùng Văn Mai Hương trong series âm nhạc Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân.

Tập 7 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 được đánh giá là bảng đấu vô cùng gay cấn với loạt giọng ca khủng tham gia tranh tài: Voi Bản Đôn, Nàng Tiên Hoa, Cú Tây Bắc và Cáo Tiểu Thư.

Lộ diện sau mascot Cáo Tiểu Thư, Vũ Thảo My cho rằng cuộc thi là động lực lớn để tiếp tục thể hiện, chứng minh cho khán giả thấy việc "bước ra khỏi vùng an toàn" của mình V.C

Kết quả, Cú Tây Bắc với tiết mục Ngày xưa Hoàng Thị xuất sắc nhận 37,86% lượt bình chọn, kế đến là Voi Bản Đôn với 35,92% lượt bình chọn. Tiếp theo, lần lượt là Nàng Tiên Hoa với ca khúc hoàn toàn mới Khôn ngoan (nhạc sĩ Trung Ngôn - tác giả bản hit Xem như em chẳng may): 14,56% lượt bình chọn và Cáo Tiểu Thư: 11,65% lượt bình chọn.

Và nàng Cáo Tiểu Thư đã phải lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ! Đúng như dự đoán của cố vấn Tóc Tiên và Trấn Thành, ngay khi cởi mặt nạ, Cáo Tiểu Thư chính là nữ ca sĩ Vũ Thảo My. Tháo mặt nạ, Vũ Thảo My chia sẻ, cô chọn Cáo vì đây là loài bí ẩn, luôn thoải mái là chính mình. Vũ Thảo My cũng chia sẻ thêm cô chưa hoàn toàn theo đuổi sự nghiệp một cách mãnh liệt nhất, và việc tham gia chương trình như là cách bước khỏi vùng an toàn, cũng như chương trình chính là động lực để thời gian tới cô tiếp tục đeo đuổi đam mê.