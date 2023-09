Chủ nhân bản hit trăm triệu view lộ diện tại 'Ca sĩ mặt nạ'

Tiếp theo tập 6 Ca sĩ mặt nạ với những phần tranh tài thú vị giữa các mascot, kết quả số lượt bình chọn từ khán giả tại trường quay và hội đồng cố vấn vừa được công bố tối 20.9 trên HTV2.

Tê Giác Ngộ Nghĩnh là nhân vật làm khó các thành viên hội đồng cố vấn nhiều nhất trong tập 6 V.C

Ở bảng đấu này, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng hát nội lực, Nàng Tiên Hoa nhận số lượt bình chọn cao nhất là 33,01% . Màn lột xác của Thỏ Xỏ Khuyên đã mang về cho anh 22,33% lượt bình chọn. Theo sau đó là Sứa Thuỷ Tinh: 20,39% lượt bình chọn. 2 nhân vật cuối cùng của bảng đấu lần lượt có số bình chọn là: 12,62% cho Chuột Cherry và 11,65% cho Tê Giác Ngộ Nghĩnh.

Tê Giác Ngộ Nghĩnh – Châu Khải Phong chọn ca khúc Ngắm hoa lệ rơi (sáng tác: Duy Cường) từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội làm tiết mục lộ diện tại chương trình

Và mascot phải lộ diện là Tê Giác Ngộ Nghĩnh, đây là nhân vật khiến hội đồng cố vấn gặp khó khăn để đưa ra dự đoán chính xác.



Không ít khán giả và cả hội đồng cố vấn bày tỏ sự ngỡ ngàng khi ẩn sau lớp mascot Tê Giác Ngộ Nghĩnh là ca - nhạc sĩ Châu Khải Phong. Thời gian qua, Châu Khải Phong đa phần tập trung đi diễn ở các show ca nhạc, vì vậy sự xuất hiện của anh tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2 gây bất ngờ lớn cho khán giả.

Tháo mặt nạ, Châu Khải Phong chia sẻ: "Khi nãy em cố gắng nói giọng miền Nam vì sợ bị phát hiện, tuy nhiên vẫn bị anh Trấn Thành nhận ra có một chút giọng miền Trung, bởi vì quê gốc của em ở Nghệ An".

Theo Trấn Thành, đây là người quen vì ngày xưa anh từng đi diễn tỉnh chung với Châu Khải Phong, một đêm chạy 4 tỉnh nên hai anh em rất thân thiết với nhau.

Châu Khải Phong tên thật là Lê Văn Thuận, anh từng đoạt giải nhất Tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc 2004, giải nhì Sao Mai khu vực miền Trung năm 2007

Hẳn khán giả không còn xa với cái tên Châu Khải Phong, nam ca sĩ có 14 năm hoạt động trong nghề, rất chăm chỉ lẫn chú trọng chú trọng sản xuất - phát hành nhiều bài hát mới. Đến nay, Châu Khải Phong sở hữu những bài hát với "thành tích" đáng nể khi có từ 35 triệu lượt xem đến hơn 300 triệu lượt xem, trong đó nhiều bản hit được khán giả thuộc nằm lòng.



"Phong rất đam mê nghề nên mỗi lần lên sân khấu cũng cháy hết mình, tuy nhiên Phong nghĩ mình còn bao nhiêu sức thì mình chơi bấy nhiêu, quan trọng nhất là làm tất cả những gì tốt nhất với tâm hồn trong sáng dành cho khán giả thì sẽ được mọi người yêu thương", nam ca sĩ chia sẻ.

Tập 6 The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 kết thúc với 4 mascot tiếp tục bước vào vòng tiếp theo: Thỏ Xỏ Khuyên, Sứa Thủy Tinh, Chuột Cherry và Nàng Tiên Hoa. Sau 2 vòng đấu, mùa 2 đã mang đến những màn lộ diện của các mascot: Khỉ Hồng – Ưng Hoàng Phúc, Cá Ngựa Đôi – Phạm Đình Thái Ngân và Trương Thảo Nhi, Madame Vịt – Khánh Linh, Bạch Khổng Tước – Hoàng Mỹ An, Cừu Bông – Khởi My và Tê Giác Ngộ Nghĩnh – Châu Khải Phong.

Từ tập 7 Ca sĩ mặt nạ mùa 2 (phát vào tối 22.9), khán giả sẽ được xem trọn vẹn phần trình diễn và lộ diện trong cùng một tập vào thứ 6 hằng tuần. Đến vòng 3, chương trình có tổng cộng 3 bảng đấu, trong đó 3 nghệ sĩ sở hữu lượt bình chọn cao nhất sẽ trở thành 3 người dẫn đầu ở các bảng đấu và 9 nghệ sĩ còn lại sẽ được xáo trộn thứ tự ngẫu nhiên để tạo ra những bảng đấu hoàn toàn mới.