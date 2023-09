Lý do Khởi My tham gia 'Ca sĩ mặt nạ'

Khép lại những màn trình diễn nhiều cảm xúc tại tập 5 Ca sĩ mặt nạ, các mascot có số bình chọn lần lượt là Cún Tóc Lô: 24,27%, Cáo Tiểu Thư: 20,39%, Bố Gấu: 19,42% và cuối cùng là Voi Bản Đôn với con số "áp chót": 18,45% so với 17,48% của Cừu Bông. Như vậy, Cừu Bông là mascot phải lộ diện và khoảnh khắc cởi bỏ chiếc mặt nạ khiến hội đồng cố vấn luyến tiếc không kém các nhân vật trước đây khi đó là Khởi My - chủ nhân bản hit Người yêu cũ.

Ngô Kiến Huy cho biết Khởi My chính là người em đồng nghiệp đầu tiên góp giọng trong ca khúc Giả vờ yêu của mình V.C

Sự trở lại của Khởi My khiến cả trường quay vỡ òa vì thời gian dài nữ ca sĩ đã không tham gia vào thị trường âm nhạc và bất ngờ xuất hiện tại sân khấu The masked singer Vietnam mùa 2. Chính chất giọng đặc trưng và ngọt ngào của mascot này cùng khả năng truyền đạt cảm xúc đến khán giả là lý do không khó để hội đồng cố vấn đưa ra những suy đoán chính xác về Cừu Bông. Tuy vậy, với tính cách lém lỉnh luôn mang đến bầu không khí vui tươi cho cả trường quay qua những màn đối đáp đầy khéo léo, Cừu Bông cũng để lại nhiều tiếc nuối khi buộc phải cởi bỏ mặt nạ lộ diện.

Khởi My nhận lời ngay khi được mời tham gia chương trình vì trùng hợp với giấc mơ về sự trở lại của mình

Thú vị hơn, khi được MC Ngô Kiến Huy hỏi lý do tái xuất, Cừu Bông còn tiết lộ, trước đó cô có một giấc mơ liên quan đến một nhạc sĩ rất thân với cô… "Ảnh nói, anh mới viết bài này nè, em hát đi, em trở lại đi… Sau đó em nhắn tin hỏi anh nhạc sĩ, hỏi thật ngoài đời, rằng anh có bài mới nào không, ảnh bảo có và đưa 2 bài mới cho em… Rồi khi em thu âm bài hát mới đó cũng là lúc chương trình mời và em đã nhận lời ngay luôn. Em vừa có ý định đi hát lại và đây chương trình để em tái xuất". Theo Khởi My, khi tham gia chương trình, cô muốn được mọi người biết là "em đã trở lại và sẽ tiếp tục mang lại lời ca tiếng hát cho những người đã yêu mến và đợi chờ em".

Chỉ mới hát lên mấy câu đầu, Khởi My đã khiến cố vấn Bảo Anh không kiềm được nước mắt, còn cố vấn Trấn Thành khen: “Em là ca sĩ đầy năng lượng, là người tích cực nhất anh từng gặp, anh chưa bao giờ thấy em than vãn bất cứ điều gì” V.C

Ở phần công bố suy đoán, cả 3 cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và Bảo Anh đưa ra khá nhiều cái tên ẩn sau mascot Cừu Bông, nhưng điểm chung là họ đều có để lại dự đoán là ca sĩ Khởi My. Riêng Tóc Tiên, "người có hướng đi khác biệt", chỉ đưa ra đáp án duy nhất về ca sĩ đang ẩn sau mascot Cừu Bông nhưng lại "sai quá sai".

Chia tay chương trình, Cừu Bông - Khởi My mang bản hit Người yêu cũ để chính thức đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau 6 năm ở ẩn trong "thế giới của game thủ" cũng như tự nhận "trẻ không chơi già đổ đốn".

Cô nói vui rằng, "6 năm vắng bóng là giai đoạn Khởi My nhìn thời gian trôi trong game"

Tập 5 The masked singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 khép lại với 4 mascot tiếp tục bước vào vòng tiếp theo: Cáo Tiểu Thư, Cún Tóc Lô, Voi Bản Đôn và Bố Gấu. Tập 6 với sự đồng hành của cố vấn khách mời Vũ Cát Tường cùng màn xuất hiện của 2 mascot mới, sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 15.9.