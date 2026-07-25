Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom

Hữu Tú
Hữu Tú
Tại dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa phận phía đông Đắk Lắk, nhiều nhà thầu thi công ì ạch đường gom dân sinh, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Ngày 25.7, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công hoàn tất nhiều đoạn đường gom dân sinh tại dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong thuộc cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông.

Cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom - Ảnh 1.

Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua phía đông Đắk Lắk chưa hoàn thành

ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 thông tin, hiện khối lượng các hạng mục tại dự án cao tốc Bắc - Nam đang còn ít, tổng các đường gom chưa hoàn thành còn lại khoảng 1 km. Mặc dù, chủ đầu tư đã đôn đốc, gia hạn tiến độ thi công nhưng các đơn vị thi công vẫn thực hiện rất chậm, không dứt điểm.

"Nguyên nhân xảy ra thực trạng trên, do tâm lý chủ quan cho rằng công trình đã xong, chỉ còn công việc lặt vặt nên thiếu quan tâm của lãnh đạo nhà thầu. Từ đó, gây khó khăn trong điều hành thi công tại hiện trường. Việc chậm hoàn thành đường ngang, đường gom gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất của người dân địa phương... Đồng thời, gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác chính thức của chủ đầu tư", đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay.

Cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom - Ảnh 2.

Nhà thầu thi công đường gom dân sinh dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều đoạn đường gom thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đã đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều đoạn đường gom dân sinh thi công dở dang, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại vị trí Km37 + 280 (phường Đông Hòa), thực trạng người dân chăn thả gia súc cạnh hành lang an toàn của cao tốc Bắc - Nam vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom - Ảnh 3.

Người dân chăn thả gia súc gần khu vực hành lang an toàn cao tốc

ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, tại khu vực này, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn hành lang an toàn để thực hiện thi công đường gom dân sinh kéo dài khoảng 200 m. Khu vực này không được đơn vị thi công kéo dây, đặt biển cảnh báo.

Trước thực này, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện lắp đặt lại rào chắn hành lang an toàn sau khi nhận phản ánh; đồng thời có chỉ đạo chấn chỉnh chung đối với các đơn vị thi công khác.

Cao tốc Bắc – Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom - Ảnh 5.

Đơn vị thi công đường gom dân sinh tạm tháo dỡ rào chắn hành lang an toàn cao tốc

ẢNH: HỮU TÚ

Tin liên quan

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk thông xe toàn tuyến

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk thông xe toàn tuyến

Sau nhiều lần trễ hẹn do một số hạng mục chưa được hoàn thiện, cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk chính thức thông xe toàn tuyến, phục vụ việc đi lại của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk đường gom dân sinh cao tốc thi công ì ạch cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk cao tốc Bắc Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận