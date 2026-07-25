Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk: Nhà thầu thi công ì ạch đường gom

Ngày 25.7, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công hoàn tất nhiều đoạn đường gom dân sinh tại dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong thuộc cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông.

Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam qua phía đông Đắk Lắk chưa hoàn thành ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 thông tin, hiện khối lượng các hạng mục tại dự án cao tốc Bắc - Nam đang còn ít, tổng các đường gom chưa hoàn thành còn lại khoảng 1 km. Mặc dù, chủ đầu tư đã đôn đốc, gia hạn tiến độ thi công nhưng các đơn vị thi công vẫn thực hiện rất chậm, không dứt điểm.

"Nguyên nhân xảy ra thực trạng trên, do tâm lý chủ quan cho rằng công trình đã xong, chỉ còn công việc lặt vặt nên thiếu quan tâm của lãnh đạo nhà thầu. Từ đó, gây khó khăn trong điều hành thi công tại hiện trường. Việc chậm hoàn thành đường ngang, đường gom gây khó khăn cho việc đi lại và sản xuất của người dân địa phương... Đồng thời, gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác chính thức của chủ đầu tư", đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho hay.

Nhà thầu thi công đường gom dân sinh dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều đoạn đường gom thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đã đưa vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều đoạn đường gom dân sinh thi công dở dang, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại vị trí Km37 + 280 (phường Đông Hòa), thực trạng người dân chăn thả gia súc cạnh hành lang an toàn của cao tốc Bắc - Nam vẫn diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Người dân chăn thả gia súc gần khu vực hành lang an toàn cao tốc ẢNH: HỮU TÚ

Đáng chú ý, tại khu vực này, đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn hành lang an toàn để thực hiện thi công đường gom dân sinh kéo dài khoảng 200 m. Khu vực này không được đơn vị thi công kéo dây, đặt biển cảnh báo.

Trước thực này, đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết đã chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện lắp đặt lại rào chắn hành lang an toàn sau khi nhận phản ánh; đồng thời có chỉ đạo chấn chỉnh chung đối với các đơn vị thi công khác.