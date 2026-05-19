Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk thông xe toàn tuyến

Hữu Tú
19/05/2026 11:50 GMT+7

Sau nhiều lần trễ hẹn do một số hạng mục chưa được hoàn thiện, cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk chính thức thông xe toàn tuyến, phục vụ việc đi lại của người dân.

Ngày 19.5, đại diện các Ban Quản lý dự án 7 và 85 (Bộ Xây dựng) cho biết các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chính thức thông xe toàn tuyến.

Đối với dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư) đã được thông xe toàn tuyến vào lúc 22 giờ ngày 18.5. Trước đó, ngày 30.4, dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đã thông xe 24 km trên tổng số 48 km.

Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk chính thức thông xe toàn tuyến phục vụ việc đi lại của người dân

ẢNH: HỮU TÚ

Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư) cũng chính thức thông xe toàn tuyến từ tối 18.5. Trước đó, ngày 30.4, dự án thành phần qua Đắk Lắk đã thông xe một phần. Tuy nhiên, dự án vướng 700 m đường gom ở phía nam hầm Cù Mông do địa phương chậm bàn giao mặt bằng.

Với tinh thần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công của Ban Quản lý dự 7 và 85 đã đưa các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự án cao tốc Bắc - Nam góp phần rút ngắn hành trình từ khu vực Nam Trung bộ vào TP.HCM và ngược lại, giảm tải lưu lượng xe lưu thông cho quốc lộ 1.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng phát đi thông báo về việc thông xe toàn tuyến các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk từ hầm Cù Mông đến hầm Đèo Cả.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện các trạm thu phí trên dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đang hoàn thiện nên chưa thu phí.

Dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc cao tốc Bắc - Nam) qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài hơn 42 km, đi qua 4 xã, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong qua tỉnh Đắk Lắk dài hơn 48 km, đi qua 8 xã, phường, do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư.

Vì sao cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk vẫn chưa thông xe hoàn toàn?

Dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Đắk Lắk vẫn chưa thể thông xe hoàn toàn do một số hạng mục, đường gom thuộc các dự án thành phần chưa hoàn thiện.

