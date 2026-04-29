Cao tốc Hà Nội đến Cà Mau đã có 21 trạm dừng nghỉ hoạt động

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác, gồm các trạm Cầu Giẽ - Ninh Bình (trạm của VEC), Cao Bồ - Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; TP.HCM - Trung Lương.

Tính cả các trạm khai thác tạm, sẽ có 21 trạm dừng nghỉ khai thác trong dịp lễ 30.4

Ngoài ra còn có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ đã lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo cho nhân dân đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống…) của các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Theo đó, có 15 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, cụ thể các trạm: Mai Sơn - QL45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15); Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Trong 15 trạm đưa vào khai thác nói trên có 4 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Như vậy, từ Hà Nội đi Cà Mau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay có 21 trạm dừng nghỉ/dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.

Ngoài ra, còn có các nút giao ra vào tuyến cao tốc, tuyến kết nối các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống…) cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

