Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe

Tối 30.12, Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) có thông báo về việc điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác sử dụng cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Trước đó, dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau dự kiến đưa vào khai thác chính thức từ 9 giờ ngày 31.12. Tuy nhiên, từ sau lễ thông xe kỹ thuật (ngày 19.12) đến nay, khu vực dự án thường xuyên xảy ra mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng đến công tác thi công và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) chưa thể đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 31.12 như dự kiến ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh đó, dự án đang tập trung hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông để đảm bảo đủ điều kiện khai thác an toàn nên chưa thể đưa vào khai thác như kế hoạch ban đầu.

Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, cao tốc Hậu Giang - Cà Mau sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1.2026, nhưng không nêu rõ mốc thời gian cụ thể.

Trước đó, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đã thông xe chính thức từ 9 giờ ngày 22.12 ẢNH: DUY TÂN

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km, gồm 2 dự án thành phần: cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (dài 37,65 km) và cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (dài 73,3 km). Điểm đầu tại km15+350 (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ), điểm cuối tại km126+223 (xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau).

Trước đó, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đã chính thức cho xe lưu thông từ lúc 9 giờ ngày 22.12 với vận tốc 60 - 80 km/giờ.