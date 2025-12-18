Vì sao đường Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh chưa thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12?

Ngày 18.12, tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tiến độ thi công tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác san lấp nền đường bằng đá, một số đoạn đã được thảm nhựa lớp 1.

Nhiều đoạn trên đường Vành đai 3 đã được lắp biển chỉ dẫn ẢNH: NGỌC LINH SAN

Hiện phương tiện có thể lưu thông toàn tuyến, song việc hoàn thiện thảm nhựa để thông xe làn cao tốc theo kế hoạch ngày 19.12 không kịp tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết, nguyên nhân chính là do thời gian qua khu vực thường xuyên có mưa, ảnh hưởng đến công tác thảm nhựa mặt đường. Dự kiến, trong tháng 1.2026, hạng mục thảm nhựa toàn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được hoàn thành.

Nhiều vị trí mặt đường đang được thảm nhựa ẢNH: NGỌC LINH SAN

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh), đến ngày 19.12, tuyến Vành đai 3 đoạn qua tỉnh sẽ hoàn tất phần san lấp đá, chỉ còn lại hạng mục thảm nhựa. Trong đó, khoảng 4 km đã được thảm nhựa xong lớp 1, hơn 2 km còn lại đang tiếp tục triển khai. Trước thực tế này, UBND tỉnh Tây Ninh không đăng ký tổ chức lễ thông xe làn cao tốc Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cầu trên đường Vành đai 3 bắc qua sông Bến Lức đang dần hoàn thiện ẢNH: NGỌC LINH SAN

Bên cạnh đó, đoạn tuyến Vành đai 3 qua địa bàn TP.HCM hiện vẫn còn dở dang nhiều hạng mục. Tại khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và Tây Ninh, công nhân đang thi công hệ thống cống ngang, cầu nên chưa thể kết nối đồng bộ giữa các đoạn tuyến.

Nút giao Mỹ Yên, điểm kết nối 3 tuyến Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ẢNH: THANH HÙNG

Những ngày qua, hàng chục công nhân được huy động thi công khẩn trương trên tuyến Vành đai 3 qua tỉnh Tây Ninh, tập trung vào các hạng mục như đổ đá nền đường, thảm nhựa, hoàn thiện lan can cầu, vỉa hè. Trong đó, cầu Tân Bửu – hạng mục quan trọng của dự án với chiều dài khoảng 1 km - đang được thi công bê tông lan can và chuẩn bị thảm nhựa các đoạn còn lại.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần.

Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng 4 làn xe cao tốc, kết hợp với đường song hành hai bên từ 2 - 3 làn xe. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 75.378 tỉ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) dài 6,84 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng và dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) với tổng vốn đầu tư 1.168 tỉ đồng.