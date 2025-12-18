Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vì sao đường Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh chưa thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12?

Thanh Quân
Thanh Quân
18/12/2025 12:02 GMT+7

Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) vừa có những lý giải về việc đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12.

Ngày 18.12, tin từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết tiến độ thi công tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác san lấp nền đường bằng đá, một số đoạn đã được thảm nhựa lớp 1.

- Ảnh 1.

Nhiều đoạn trên đường Vành đai 3 đã được lắp biển chỉ dẫn

ẢNH: NGỌC LINH SAN

Hiện phương tiện có thể lưu thông toàn tuyến, song việc hoàn thiện thảm nhựa để thông xe làn cao tốc theo kế hoạch ngày 19.12 không kịp tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết, nguyên nhân chính là do thời gian qua khu vực thường xuyên có mưa, ảnh hưởng đến công tác thảm nhựa mặt đường. Dự kiến, trong tháng 1.2026, hạng mục thảm nhựa toàn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được hoàn thành.

- Ảnh 2.

Nhiều vị trí mặt đường đang được thảm nhựa

ẢNH: NGỌC LINH SAN

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh), đến ngày 19.12, tuyến Vành đai 3 đoạn qua tỉnh sẽ hoàn tất phần san lấp đá, chỉ còn lại hạng mục thảm nhựa. Trong đó, khoảng 4 km đã được thảm nhựa xong lớp 1, hơn 2 km còn lại đang tiếp tục triển khai. Trước thực tế này, UBND tỉnh Tây Ninh không đăng ký tổ chức lễ thông xe làn cao tốc Vành đai 3 TP.HCM qua địa bàn tỉnh vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Ảnh 3.

Cầu trên đường Vành đai 3 bắc qua sông Bến Lức đang dần hoàn thiện

ẢNH: NGỌC LINH SAN

Bên cạnh đó, đoạn tuyến Vành đai 3 qua địa bàn TP.HCM hiện vẫn còn dở dang nhiều hạng mục. Tại khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và Tây Ninh, công nhân đang thi công hệ thống cống ngang, cầu nên chưa thể kết nối đồng bộ giữa các đoạn tuyến.

- Ảnh 4.

Nút giao Mỹ Yên, điểm kết nối 3 tuyến Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương

ẢNH: THANH HÙNG

Những ngày qua, hàng chục công nhân được huy động thi công khẩn trương trên tuyến Vành đai 3 qua tỉnh Tây Ninh, tập trung vào các hạng mục như đổ đá nền đường, thảm nhựa, hoàn thiện lan can cầu, vỉa hè. Trong đó, cầu Tân Bửu – hạng mục quan trọng của dự án với chiều dài khoảng 1 km - đang được thi công bê tông lan can và chuẩn bị thảm nhựa các đoạn còn lại.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,34 km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần.

Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng 4 làn xe cao tốc, kết hợp với đường song hành hai bên từ 2 - 3 làn xe. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 75.378 tỉ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) dài 6,84 km, tổng mức đầu tư 3.040 tỉ đồng và dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) với tổng vốn đầu tư 1.168 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM

Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM

'Tới tháng 12, từ Bình Dương đi Củ Chi uống cà phê bằng Vành đai 3 TP.HCM là hoàn toàn khả thi' - chủ đầu tư tự tin báo cáo với Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Khám phá thêm chủ đề

vành đai 3 cao tốc dự án thông xe TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận