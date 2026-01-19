Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thông xe toàn tuyến từ 11 giờ trưa nay

Đình Tuyển
19/01/2026 11:20 GMT+7

Trưa nay, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dài 73,2 km thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác, giúp nối thông toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Thông báo mới nhất từ Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận cho hay, vào đúng 11 giờ hôm nay 19.1, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác. Đây là mảnh ghép quan trọng cuối cùng giúp nối thông toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến từ 11h trưa nay - Ảnh 1.

11 giờ ngày 19.1, đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ chính thức được đưa vào khai thác

ẢNH: CTV

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính là 110,85 km với quy mô 4 làn xe và tổng mức đầu tư lên đến 27.523 tỉ đồng. Tuyến đường được chia làm hai dự án thành phần, trong đó đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,07 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác trước đó từ ngày 22.12.2025. Đoạn Hậu Giang - Cà Mau vừa được thông xe hôm nay có chiều dài 73,2 km.

Về phương án tổ chức giao thông, các phương tiện lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau sẽ di chuyển từ đầu tuyến (nơi kết nối với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) tại Km2014, đi thẳng đến nút giao IC12 tại lý trình Km2087+233 và theo biển báo chỉ dẫn để ra khỏi cao tốc.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến từ 11h trưa nay - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

ẢNH: ĐT

Ở chiều ngược lại từ Cà Mau đi Cần Thơ, các phương tiện sẽ nhập làn vào đường cao tốc tại Nút giao IC12 (Km2087+223). Cụ thể, đối với trường hợp đi từ hướng Cà Mau, các xe di chuyển vào đường Hành lang ven biển phía nam (đường Xuyên Á), khi đến nút giao IC12 sẽ rẽ phải để vào cao tốc. Đối với trường hợp đi từ hướng An Giang, các phương tiện cũng đi theo đường Hành lang ven biển phía nam, nhưng khi đến nút giao IC12 sẽ rẽ trái theo nhánh rẽ để nhập vào tuyến chính.

Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến từ 11h trưa nay - Ảnh 3.

Một số thông tin cơ bản về thông xe cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

ẢNH: ĐT

Người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý tuân thủ quy định về tốc độ và loại phương tiện được phép lưu thông. Tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc là 80km/giờ và tốc độ tối thiểu là 60km/giờ. Tuyến đường nghiêm cấm các loại xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định, xe gắn máy, xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ tham gia giao thông trên đường cao tốc.

