Cao tốc mở không gian phát triển Nam Trung bộ

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km đi qua tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk ẢNH: GIA BÌNH

Hoàn thiện trục Bắc - Nam qua Nam Trung bộ

Hai tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn được thông xe cuối tháng 4.2026, và Quy Nhơn - Chí Thạnh (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư) thông xe toàn tuyến vào tối 18.5, góp phần hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía đông qua khu vực Nam Trung bộ.

Trong đó, tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km với tổng vốn đầu tư trên 12.400 tỉ đồng. Tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km, tổng vốn đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng, đi qua địa bàn Gia Lai và Đắk Lắk. Đối với dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong đoạn qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư) cũng được thông xe toàn tuyến vào lúc 22 giờ ngày 18.5.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km nối vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Việc đưa hai tuyến vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 1 và nâng cao năng lực vận tải khu vực duyên hải miền Trung, Nam Trung bộ. Hạ tầng hiện đại cũng mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm logistics, cảng biển, khu công nghiệp và các điểm du lịch ven biển.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và thúc đẩy liên kết vùng. Đây được xem là động lực quan trọng để kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.