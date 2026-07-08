Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Dự án thành phần 3 tăng tốc

Ngày 8.7, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 (đoạn Km90+000 - Km125+000) thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tuyến đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 33,79/34,85 km, đạt 97%, với tổng kinh phí hơn 1.618 tỉ đồng. Đồng thời, các địa phương đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao 32,75/34,85 km mặt bằng, đạt 94%, tương ứng hơn 1.552 tỉ đồng đã được giải ngân.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, đoạn tuyến qua xã Lơ Pang đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Các đoạn qua xã Mang Yang, KDang và Đak Đoa cũng đã phê duyệt phương án bồi thường toàn bộ diện tích, trong đó tỷ lệ bàn giao mặt bằng lần lượt đạt 96%, 97% và 94%.

Riêng đoạn qua xã Ia Băng, khu vực có địa hình phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đã đạt 89,6% cả về phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng. Phần diện tích đất nông nghiệp cơ bản đã hoàn thành.

Thi công dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: TRẦN HIẾU

Đối với các trường hợp còn vướng mắc, chính quyền phường Hội Phú tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân và xem xét giải quyết các kiến nghị theo đúng quy định. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết nếu hết thời gian vận động mà các hộ dân vẫn không đồng thuận hoặc không phối hợp, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, việc xây dựng bốn khu tái định cư phục vụ dự án thành phần 3 của cao tốc Quy Nhơn - Pleiku cũng được triển khai đồng loạt.

Tại xã Mang Yang, khu tái định cư rộng khoảng 3,1 ha với 25 lô đất ở đang được thi công nền đường, hệ thống thoát nước, cấp nước sạch, xử lý nước thải và móng trụ điện.

Trong khi đó, tại xã Ia Băng, ba khu tái định cư với tổng nhu cầu 83 lô đất đã hoàn tất giải phóng cây cao su, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, dựng lán trại, san ủi và triển khai thi công nền đường.

Đây là bốn khu tái định cư từng được các cơ quan chức năng thông tin dự kiến hoàn tất thiết kế và hoàn thành tháng 6.2026. Hiện các hạng mục đã chuyển sang giai đoạn thi công thực địa.

Dự án thành phần 3 có điểm đầu tại xã Lơ Pang, giáp dự án thành phần 2, và điểm cuối tại phường Hội Phú, kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến được đầu tư với nền đường rộng 24,75 m, đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe.

Theo tiến độ đang được các đơn vị phấn đấu thực hiện, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hướng đến mục tiêu hoàn thành năm 2028, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.