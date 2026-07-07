Robot có 'trí tuệ tự thân' lần đầu được giới thiệu tại Gia Lai

Ngày 7.7, Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết nhiều công nghệ đang trở thành xu hướng như robot, xe tự hành, drone và AI sẽ là tâm điểm của Hội nghị Khoa học và triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026), diễn ra từ ngày 16 - 18.7.

Sự kiện do Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chủ trì, Trường ĐH Quy Nhơn đăng cai, quy tụ các nhà khoa học và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Với chủ đề "Tự động hóa thông minh - công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số", hội nghị gồm 3 hoạt động chính là hội nghị khoa học, diễn đàn doanh nghiệp và triển lãm công nghệ tự động hóa (AT Expo), kết hợp hội chợ sản phẩm OCOP.

Lần đầu giới thiệu ý tưởng robot có "trí tuệ tự thân"

Theo ban tổ chức, VCCA 2026 nhận 178 báo cáo khoa học, trong đó 157 báo cáo vượt qua phản biện và được lựa chọn trình bày tại 22 phân ban chuyên môn.

PGS-TS Thái Quang Vinh, Trưởng ban chương trình hội nghị khoa học, cho biết nhiều nội dung năm nay tập trung vào những lĩnh vực đang phát triển mạnh như robot công nghiệp, robot di động và xe tự hành. Riêng chủ đề xe tự hành chiếm tới 4 tiểu ban chuyên sâu, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn của giới nghiên cứu đối với lĩnh vực này.

Ngoài robot và xe tự hành, hội nghị còn có nhiều nghiên cứu về điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tự động hóa trong nông nghiệp.

Không gian triển lãm trong khuôn khổ VCCA 2024 tại Hải Phòng ẢNH: TƯ LIỆU VAA

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của VCCA 2026 là báo cáo chuyên đề "Trí tuệ tự thân của Robot", được trình bày tại phiên toàn thể ngay sau lễ khai mạc.

Theo ban tổ chức, nghiên cứu này giới thiệu cách tiếp cận mới trong phát triển robot. Thay vì chỉ dựa vào sức mạnh tính toán hay trí tuệ nhân tạo (AI), robot có thể hình thành hành vi thông minh nhờ sự kết hợp giữa cơ thể, cảm biến, bộ điều khiển và môi trường tương tác.

Ở hướng nghiên cứu này, cơ thể robot không chỉ là cấu trúc cơ khí cần điều khiển mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình nhận thức, thích nghi và ra quyết định.

Khái niệm này đặc biệt quan trọng đối với robot mềm (Soft Robot) - thế hệ robot được thiết kế bằng vật liệu có khả năng biến dạng linh hoạt, an toàn khi tương tác với con người.

Báo cáo cũng sẽ giới thiệu nhiều nghiên cứu liên quan đến robot mềm, thiết kế hình thái học thích nghi, điều khiển UAV, cánh tay robot và các hệ thống cảm biến đa phương thức.

Bên cạnh đó, phiên toàn thể còn có chuyên đề "Nhà máy thông minh, thành phố thông minh và kinh nghiệm triển khai", chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và quản lý đô thị.

Robot, drone "Make in Vietnam" được đưa lên bàn thảo

Song song với hội nghị khoa học, diễn đàn doanh nghiệp dự kiến có khoảng 25 - 30 tham luận của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Các hội thảo tập trung vào nhiều chủ đề như công nghệ thông minh, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái robot và drone "Make in Vietnam", năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực cho khu vực miền Trung - Tây nguyên và hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

TS Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam (hàng trước, bên phải), tham quan khu triển lãm công nghệ tại VCCA 2024 ở Hải Phòng ẢNH: TƯ LIỆU VAA

Theo ban tổ chức, các phiên thảo luận cũng sẽ đề cập nhiều xu hướng công nghệ đang được quan tâm như AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

70 gian hàng công nghệ tại AT Expo

Trong khuôn khổ VCCA 2026, triển lãm công nghệ AT Expo dự kiến có từ 50 - 70 gian hàng, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp và công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa.

Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ tạo điều kiện để nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đầu tư, nghiên cứu, phát triển sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường được ký kết.

Trường ĐH Quy Nhơn (Gia Lai), nơi đăng cai VCCA 2026 ẢNH: QNU

TS Dương Nguyên Bình, Phó chủ tịch thường trực Hội Tự động hóa Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VCCA 2026, cho biết sau hội nghị, ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp và cơ sở đào tạo trong nước, quốc tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì kênh liên lạc với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, hội, hiệp hội nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trong nước và quốc tế nhằm biến các mục tiêu của sự kiện thành kết quả cụ thể, khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai nói riêng và của đất nước nói chung", TS Dương Nguyên Bình nói.