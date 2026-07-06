Chàng trai 'núi rừng' Gia Lai và triết lý học tập 'ngược dòng' của thủ khoa kép

Kỳ tích thủ khoa kép từ vùng núi phía tây Gia Lai

Nếu phần lớn các thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT thường đến từ các trung tâm lớn thì Võ Đăng Tuệ lại là điểm sáng bất ngờ của khu vực miền núi phía tây Gia Lai. Tại đây, chàng trai 18 tuổi này đã kịp khắc tên vào bảng vàng với vị trí đồng thủ khoa tốt nghiệp THPT của Gia Lai và là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh.

Điểm số của Tuệ khiến nhiều người nể phục: Ngữ văn 8,5; toán 9,5; vật lý 9,5 và điểm 10 tuyệt đối môn tin học. Đó là lời khẳng định thuyết phục rằng học sinh miền núi hoàn toàn có thể vươn xa để thực hiện ước mơ.

Tuệ là con cả trong gia đình 5 người tại tổ dân phố 1, phường An Khê, có bố là bộ đội và mẹ buôn bán nhỏ. Không xuất thân từ gia đình có điều kiện, hành trình của Tuệ bắt đầu bằng quyết định táo bạo: Rời nhà từ nhỏ để học nội trú tại Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) sau khi giành học bổng toàn phần trị giá 200 triệu đồng nhờ giải ba học sinh giỏi toán cấp tỉnh năm lớp 9.

"Lúc mới vào trường, em gặp nhiều khó khăn khi phải tự chăm sóc bản thân và vượt qua nỗi nhớ nhà", Tuệ nhớ lại. Nhưng chính quãng thời gian sống xa gia đình ấy lại trở thành "học phần" đầu tiên giúp cậu trưởng thành.

Em Võ Đăng Tuệ vừa thủ khoa tốt nghiệp THPT và thủ khoa tổ hợp A0T (toán, vật lý và tin học) của tỉnh Gia Lai

ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Nhiều người nghĩ thủ khoa phải gắn liền với những đêm thức trắng, nhưng bí quyết của Tuệ lại gây bất ngờ vì sự nhàn nhã có chủ đích. Mỗi ngày, sau giờ học, em chỉ giải khoảng 2 - 3 đề. Cậu không nhồi nhét hay lặp lại một dạng bài đến mức thuộc lòng.

Tuệ chia sẻ: "Em nghĩ học hiệu quả là phải hiểu sâu vấn đề chứ không phải luyện đề thật nhiều. Khi gặp bài khó, em thường tham khảo cách làm của bạn bè và thầy cô để tìm hướng giải khác. Mỗi lần như vậy, em học thêm được một cách tư duy mới".

Với môn tin học sở trường, lĩnh vực đưa em đến các đấu trường quốc tế, Tuệ tập trung củng cố kiến thức cốt lõi thay vì luyện đề. Với toán và vật lý, em chọn cách tiếp cận đa chiều, tìm nhiều lối giải cho một bài toán thay vì đi theo khuôn mẫu sẵn có.

Từ miền núi Gia Lai đến những sân chơi quốc tế

Nếu chỉ nhìn vào điểm thi tốt nghiệp, ít người hình dung Tuệ đã sở hữu bảng thành tích quốc tế đáng nể: Giải khuyến khích Lập trình Drone quốc tế tại Hàn Quốc; Huy chương bạc và vàng Olympic Phát minh và Sáng tạo thế giới (WICO); Huy chương vàng cùng ngôi Á quân Youth Tech Asia Challenge 2025; Giải Amaze Award tại IDE Series ở Singapore; Giải ba Olympic Trí tuệ nhân tạo toàn quốc năm 2025 và là thành viên đội tuyển quốc gia môn tin học.

Từ vùng đất phía tây Gia Lai, Tuệ nhiều lần bước ra các sân chơi quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với học sinh đến từ các quốc gia mạnh về công nghệ. Mỗi cuộc thi giúp em tích lũy kinh nghiệm và nuôi lớn ước mơ theo đuổi trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngay trong thời điểm nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp, Tuệ vẫn nhận lời hướng dẫn 3 học sinh của Trường liên cấp Sao Việt Gia Lai thực hiện đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

"Em giúp các em nhưng bản thân cũng học hỏi được rất nhiều về kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp và truyền đạt. Khi thấy các em tiến bộ, em cảm thấy rất vui", Tuệ bộc bạch.

Niềm say mê môn tin học đã giúp Tuệ đạt số điểm tuyệt đối trong kỳ thi vừa qua ẢNH: TRƯỜNG THPT CHI LĂNG CUNG CẤP

Ước mơ không dừng ở danh hiệu thủ khoa

Về định hướng tương lai, chàng thủ khoa kép dự định đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành khoa học máy tính của Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Với Tuệ, trí tuệ nhân tạo (AI) không phải là một xu hướng thời thượng để chạy theo mà là công cụ để giải quyết những bài toán thực tế.

"Em muốn trở thành một kỹ sư AI để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội. Công nghệ đang mở ra rất nhiều cơ hội và em mong sau này có thể góp phần tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng", Tuệ chia sẻ.

Cô Bạch Nguyễn Hồng Danh, giáo viên quản nhiệm lớp 12A2 Trường THPT Chi Lăng, tự hào: "Võ Đăng Tuệ là học sinh nổi bật, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế về AI. Em có phương pháp học rất khoa học, không học thuộc lòng mà biết hệ thống hóa kiến thức. Điều gì chưa hiểu, em luôn chủ động hỏi thầy cô. Vì vậy, khi biết Tuệ trở thành thủ khoa kép, tôi không quá bất ngờ bởi em vốn có tư duy rõ ràng và luôn chăm chỉ".