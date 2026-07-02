Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Khánh Hòa có 71 điểm 10, thủ khoa đạt 37 điểm

Sáng 2.7, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh ghi nhận 71 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn toán chiếm số lượng áp đảo với 42 bài, tiếp theo là lịch sử (16 bài), ngoại ngữ (5 bài).

Các môn vật lý, hóa học, sinh học mỗi môn có 2 bài đạt điểm tuyệt đối, còn địa lý và công nghệ - nông nghiệp mỗi môn chỉ có 1 bài. Đáng chú ý, 3 môn không có bài thi nào đạt điểm 10 là giáo dục kinh tế - pháp luật, tin học và công nghệ - công nghiệp.

Xét theo tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm trung bình trở lên, nhóm dẫn đầu là các môn tự chọn ít thí sinh đăng ký: công nghệ - công nghiệp (93,9%), công nghệ - nông nghiệp (88,9%), ngữ văn (88,2%), hóa học (77,5%), sinh học (71,3%).

Ngoại ngữ là môn có tỷ lệ đạt trung bình thấp nhất tỉnh, chỉ 43,5%, xếp sau địa lý (44%) và giáo dục kinh tế - pháp luật (47,4%). Vật lý và toán, hai môn có đông thí sinh dự thi, cũng nằm trong nhóm tỷ lệ đạt trung bình chưa cao, lần lượt 54,6% và 57,4%.

Học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: BÁ DUY

Điểm đáng chú ý nhất của phổ điểm năm nay nằm ở môn toán. Dù dẫn đầu về số điểm 10, toán cũng là môn có tới 9.232 bài thi dưới 5 điểm, chiếm 42,6% tổng số bài dự thi, trong đó 7 bài bị điểm liệt. Sự phân hóa hai cực này cho thấy khoảng cách năng lực giữa nhóm thí sinh giỏi và nhóm yếu ở môn toán đang khá lớn. Tính chung tất cả các môn, toàn tỉnh có 25 bài thi bị điểm liệt, trong đó ngữ văn dẫn đầu với 10 bài.

Về kết quả chung, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,12%, tương ứng 20.348 thí sinh tốt nghiệp trên tổng số 21.170 thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. Như vậy, hơn 800 thí sinh của tỉnh không đủ điều kiện tốt nghiệp trong kỳ thi năm nay.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Khánh Hòa ghi nhận em Phan Nguyễn Ngọc Hân, học sinh Trường THPT Tôn Đức Thắng - xã Xuân Hải, trở thành thủ khoa toàn tỉnh với 37 điểm, gồm: toán 9 điểm, ngữ văn 9, tin học 9,25 và tiếng Anh 9,75.