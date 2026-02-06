Cao tốc sắp thông xe, nhiều hộ dân chưa có lối đi

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây là nguy cơ có thể xảy ra đối với nhiều hộ dân ở cạnh dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tổ 6, ấp Phước Bình 1, xã Phước Thái (Đồng Nai).

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chắn ngang con đường duy nhất của 7 hộ dân ở tổ 6, ấp Phước Bình 1, xã Phước Thái (Đồng Nai) Ảnh: Lê Lâm

Theo đó, khu vực này có 7 hộ dân sinh sống và chỉ có con đường duy nhất kết nối ra đường liên xã. Từ ngày cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thi công, cuộc sống của người dân bắt đầu chịu ảnh hưởng vì đường bị chia cắt, từng lớp đất được đổ lên chắn ngang con đường đã tồn tại hàng chục năm qua. Không còn cách nào khác, người dân nơi đây phải học cách thích nghi bằng cách leo dốc, băng ngang công trường thi công để đi làm, đi chợ, đưa con cái đi học.

Mùa mưa năm 2025, do không chịu nổi cảnh đường sình lầy, trơn trượt vì dự án đang thi công đến giai đoạn đổ đất đắp nền, người dân ở đây đã kêu cứu đến chính quyền. Trước phản ứng của người dân, đơn vị thi công đồng ý tạm ngưng đổ đất khu vực này, đồng thời chở nhiều xe đá dăm đổ lên để bà con đi lại thuận lợi hơn. Về lâu dài, chính quyền và đơn vị thi công thống nhất mở đường gom dân sinh để tạo lối đi cho người dân.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 1.2026, những hộ dân ở đây vô cùng lo lắng khi thấy dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gần hoàn thành, thậm chí có thông tin sắp thông xe, nhưng đường dân sinh vẫn nằm trên giấy. Chưa hết, thời gian gần đây, đơn vị thi công đã ngăn lối băng ngang cao tốc để thi công các hạng mục cuối cùng. Bù lại, đơn vị mở hàng rào hành lang an toàn cao tốc, cho người dân sử dụng tạm lối đi ngay chân cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đến khu vực có đường gom dân sinh (khoảng 300 m).

Dù vậy, người dân rất lo lắng vì lối đi mới này chắc chắn không thể tồn tại được lâu, do thuộc hành lang an toàn cao tốc, khi cao tốc vận hành thì sẽ phải đóng lại. "Chúng tôi lo sợ cao tốc thông xe rồi thì hàng rào này bị đóng lại là hết lối đi. Trong khi đó, đường gom dân sinh đã được quy hoạch từ hàng rào vào 10 m, nhưng đến nay vẫn chưa đền bù, giải tỏa để làm đường", ông Lê Hoàng Minh, người dân ngụ tại khu vực, lo lắng nói.

Khi PV Báo Thanh Niên đặt vấn đề dự án đường gom dân sinh qua khu vực trên khi nào giải phóng mặt bằng để thi công, ông Vũ Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói ngắn gọn: "Xã đã trao đổi với chủ đầu tư rồi", và đề nghị liên hệ chủ đầu tư để nắm thêm thông tin.

Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư) cho biết: "Đã có dự án làm đường gom dân sinh ở khu vực trên nhưng do chưa có mặt bằng nên không thể triển khai thực hiện". Đồng thời khẳng định sẽ có phương án để bà con đi lại, thông thương với bên ngoài khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe.