Trên 2 đoạn cao tốc này có 5 nút giao lần lượt từ bắc vào nam, gồm: nút giao Vạn Thiện (xã Vạn Thiện, H.Nông Cống, Thanh Hóa) kết nối với QL45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành. Nút giao Quỳnh Vinh (Nghệ An) kết nối với QL48D; nút giao Quỳnh Mỹ (Nghệ An) kết nối với QL48B và nút giao Diễn Cát (Nghệ An) kết nối với QL7