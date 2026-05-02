Cao tốc ùn dài khi người dân trở lại Hà Nội sớm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
02/05/2026 20:13 GMT+7

Chiều 2.5, dù đang trong ngày thứ 3 của dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nhưng nhiều người đã trở lại Hà Nội sớm, khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận vào 17 giờ ngày 2.5, tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng ô tô từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng mạnh. Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm, đặc biệt tại khu vực cầu Văn Điển (P.Hoàng Liệt, Hà Nội)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều thời điểm, dòng xe gần nhích từng mét một. Hàng dài ô tô cá nhân, xe khách liên tỉnh và xe tải xếp kín nhiều làn đường, kéo dài hàng cây số. Không ít người đã di chuyển vào làn khẩn cấp để nhanh thoát khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cùng thời điểm này, tại nút giao đèn đỏ ở ngõ 15 đường Ngọc Hồi (P.Hoàng Liệt, Hà Nội) cũng ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5) nhưng nhiều người lựa chọn trở lại thủ đô Hà Nội sớm một ngày khiến nhiều khu vực ở cửa ngõ phía nam xảy ra ùn ứ nhẹ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Mật độ phương tiện trên đường Ngọc Hồi, đoạn gần bến xe Nước Ngầm tăng cao

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội vào chiều 2.5

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại các khu vực có đèn tín hiệu giao thông ở đường Giải Phóng, đường Hoàng Liệt để hạn chế ùn ứ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tình trạng ùn ứ kéo dài cũng xảy ra tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo chiều hướng vào trung tâm thành phố lúc 17 giờ ngày 2.5

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Đường phố kẹt cứng khi người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Đường phố kẹt cứng khi người dân ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Chiều cuối cùng của ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ thủ đô rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng khi rất đông người dân rời Hà Nội về quê, đi du lịch.

