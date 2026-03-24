Cào vé online 'trúng thưởng' 2,3 tỉ đồng, người dân trình báo công an

Ngày 24.3, thông tin từ Công an xã Na Ngoi (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của anh L.B.N (37 tuổi, ngụ bản Nậm Khiên 1, xã Na Ngoi) về việc anh N. mua vé cào online trúng thưởng 2,3 tỉ đồng, nhưng nghi ngờ bị lừa đảo.

Theo đó, sáng 23.3, anh N. lên mạng xã hội và được thêm vào một nhóm xem livestream cào vé trúng thưởng. Anh N. đã bỏ 398.000 đồng mua 60 vé để cào trực tiếp trong phiên livestream.

Công an xã Na Ngoi hướng dẫn anh N. không thực hiện bất cứ giao dịch nào với nhóm người lừa đảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Anh N. sau đó được thông báo đã trúng thưởng hơn 2,3 tỉ đồng, nhưng chủ phòng livestream yêu cầu, để được nhận số tiền này, anh phải trả trước phí thanh toán 25 triệu đồng.

Vì liên tục nhận được tin nhắn thúc giục hoàn tất hồ sơ, thủ tục, chuyển phí để nhận thưởng nên anh N. nghi ngờ và đã đến Công an xã Na Ngoi trình báo, nhờ hỗ trợ và xác thực kết quả trúng thưởng.

Công an xã Na Ngoi kiểm tra, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và giải thích, hướng dẫn anh N. dừng tất cả các hoạt động giao dịch, không kích vào đường link lạ, không làm theo hướng dẫn, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho người lạ, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng sang tài khoản khác. Công an cũng hướng dẫn anh N. sao kê lại toàn bộ video, hình ảnh có liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý về sau.

Từ vụ việc này, Công an xã Na Ngoi khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là các hình thức "trúng thưởng", "cào vé trực tiếp" không rõ nguồn gốc.

Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để "xác nhận trúng thưởng" hoặc "nhận quà".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.