Cào xước Mercedes chắn cửa nhà, người phụ nữ lĩnh án treo

Theo cáo trạng, tối 18.1, bà Đỗ Bích Ng. (36 tuổi, trú Hà Nội) đỗ ô tô Mercedes GLC 200 trước cửa nhà bà Vân rồi đi ăn gần đó.

Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cửa, thấy ô tô chắn lối khiến không thể dắt xe máy ra ngoài nên dùng chìa khóa cào nhiều nhát vào cửa xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà Vân cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô.

Bà Mai Thị Bích Vân tại phiên sơ thẩm ngày 23.7 ẢNH: PHÚC BÌNH

Khi quay lại lấy xe, bà Ng. phát hiện sự việc, sau đó trình báo công an. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vân thừa nhận hành vi.

Cơ quan điều tra xác định con gái bà Vân không giúp sức mẹ làm hư hỏng chiếc Mercedes nên không có căn cứ xử lý hình sự. Người này bị Công an P.Đại Mỗ phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự ở khu dân cư do chửi bới.

Ngày 23.7, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tình trạng thế chấp chiếc xe, quyền lợi của ngân hàng và việc chi trả bảo hiểm.

Kết quả điều tra bổ sung xác định ngày 19.6, bà Ng. vay ngân hàng 900 triệu đồng và thế chấp chiếc Mercedes để bảo đảm khoản vay. Năm ngày sau, bà Ng. và ngân hàng lập khế ước nhận nợ 800 triệu đồng theo giá trị chiếc xe.

Ngân hàng xác nhận bà Ng. chưa phát sinh nợ quá hạn, việc chiếc xe bị hư hỏng chưa làm giảm quá nhiều giá trị tài sản nên không có đề nghị và từ chối tham gia tố tụng.

Chiếc Mercedes có bảo hiểm vật chất. Sau vụ việc, chi phí sửa chữa hơn 8,2 triệu đồng, trong đó bà Ng. trả 2,03 triệu đồng, doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán 6,19 triệu đồng.