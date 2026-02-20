Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: 'Mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô!'

Phan Diệp
Phan Diệp
20/02/2026 19:00 GMT+7

Gác khoản nợ 110 triệu đồng vay ngân hàng làm vốn trồng hoa tết qua một bên, vợ chồng chị Thanh Thảo (ở xã Chợ Lách) tiếp tục lao động, vì 'mồ hôi, nước mắt rồi cũng sẽ khô'.

Sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (34 tuổi) ở ấp Bình An, xã Chợ Lách lên đem hoa tết cúc Hàn Quốc của một người bà con lên TP.HCM bán lẻ.

Một năm trồng hoa nhiều bất thường khiến cả thủ phủ hoa tết Chợ Lách lao đao, họ may mắn đã bán hết 3.700 chậu cúc mâm xôi nở sớm hơn nửa tháng, lấy lại vốn.

Nhọc nhằn giấc mơ khởi nghiệp trên quê hương

Từ TP.HCM về lại quê hương xã Chợ Lách với giấc mơ khởi nghiệp, vợ chồng chị Thanh Thảo chới với khi liên tiếp thất bại từ nghề trồng hoa tết.

"Tiền vốn là 180 triệu đồng, tiền bán hoa giá vốn được 190 triệu đồng. Sát tết, cầm trên tay 10 triệu đồng tiền lời, và cũng là tiền công của 2 vợ chồng trong nửa năm lao động mà nghẹn ngào, chẳng dám mơ tết", chị Thảo nói.

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: Nhưng mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô! - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Thảo, giữa vườn hoa chờ giải cứu, trưa cuối tháng 1

Ảnh: Phan Diệp

Cuối năm, sở dĩ anh Hải, chị Thảo mạnh dạn đem hoa lên TP.HCM bán là bởi 5 năm trước họ làm việc ở đây. Khi đó, chị Thảo làm kế toán trong cửa hàng điện thoại, còn Hải làm nghề cắt tóc. Sau khi sinh con đầu lòng, thấy cuộc sống "ngày làm thuê, đêm nhà trọ" ở TP.HCM chật vật, anh chị về quê.

Gia đình 2 bên không có nhiều đất đai để làm vườn nhưng được cái, xã Chợ Lách là thủ phủ hoa của miền Tây. Lớn lên với trăm loại hoa tết từ nhỏ, 2 vợ chồng học hỏi kinh nghiệm từ bà con lối xóm, vay ngân hàng, thuê đất trồng cúc mâm xôi.

Trồng hoa tết bỏ ra nửa năm lao động, tết đến bán hoa là có tiền để trang trải trong 1 năm. Chị Thảo cho biết, họ không thể trồng cây ăn trái vì thời gian chờ thu hoạch kéo dài. Chưa kể, tới mùa khô địa phương thường thiếu nước tưới, nước nhiễm mặn.

3 năm đầu, tuy mới khởi nghiệp nhưng may mắn có hoa trở đúng vụ, chị Thảo lời được vài chục triệu. Gần tết, chị bán sỉ cho thương lái, dao động từ 160.000 đồng/cặp.

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: Nhưng mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô! - Ảnh 2.

Hoa tết nở sớm hơn nửa tháng, anh Hải được giải cứu với giá vốn 65.000 đồng/chậu

Ảnh: Phan Diệp

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: Nhưng mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô! - Ảnh 3.

Chị Thảo (phải) cột hoa để giao cho khách

Ảnh: Phan Diệp

Trồng hoa có lời đủ trang trải cuộc sống nhưng thất bại thì lỗ nặng, trong khi nợ ngân hàng còn đó. 2 năm nay, vợ chồng chị Thảo không may mắn.

Năm 2025, vợ chồng chị Thảo mua nhầm giống hoa cúc mâm xôi tạo ra từ phương pháp cấy mô. Cũng đầu tư thuê đất, làm giàn và công chăm sóc suốt mấy tháng liền nhưng đến tết hoa không nở.

"Vớt vát được một ít hoa hé nở, chúng tôi thuê xe mang lên TP.HCM bán lẻ để mong gỡ lại chút vốn nhưng khách chê không bán được bao nhiêu, coi như mất trắng", chị Thảo kể.

Hoa tết cho cơm no áo ấm nhưng...

Năm nay, vợ chồng chị rút kinh nghiệm, trở lại với giống truyền thống. Cũng áp dụng kinh nghiệm như những lần trước nhưng năm nay thời tiết bất lợi khiến hoa nở sớm cả tháng.

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: Nhưng mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô! - Ảnh 4.

Người nông dân nhọc nhằn, khởi nghiệp trên quê hương

Ảnh: Phan Diệp

Người trồng hoa tính ngày tháng bằng lịch âm. Ngày rằm tháng 10 âm lịch, vợ chồng chị Thảo ngắt ngọn cho hoa lần cuối để bắt đầu "vào nụ". Mọi năm, nụ hoa trải qua những giai đoạn phát triển dần dần. Khi nụ mới nhú, nông dân gọi là "nụ kim", rồi đến giai đoạn "nụ lớn", "nụ bóng kiếng". Khi lớp "bóng kiếng" bung ra thì thấy được những cánh hoa nhỏ xíu vàng ươm.

"Thế nhưng, năm nay hoa phát triển đốt cháy giai đoạn. Nụ hoa đang còn nhỏ nhưng sau một trận mưa trái mùa vào ban đêm, sáng ra đã thấy hoa hé vàng", chị kể lại với giọng thảng thốt.

Khi biết hoa sẽ nở sớm, vợ chồng chị chạy đôn chạy đáo, hỏi han kinh nghiệm từ các chủ vườn khác. Các loại phân bón, thuốc phun… để làm chậm giai đoạn phát triển của hoa đều được chị Thảo mua về dùng với hy vọng giữ của. Thế nhưng, cũng như hàng trăm hộ trồng cúc mâm xôi ở Chợ Lách, họ bất lực trước thiên nhiên.

Vay ngân hàng trồng hoa tết thất bại: Nhưng mồ hôi, nước mắt rồi sẽ khô! - Ảnh 5.

Điều may mắn nhất của chị Thảo là bán hết hoa nở sớm

Ảnh: Phan Diệp

Trong vòng 1 tuần, để kiếm thêm chút tiền tiêu tết, chẳng còn chọn lựa nào, vợ chồng anh chị gửi con trai cho ông bà trông, đem hoa của người bà con lên TP.HCM bán lẻ. 

Chiều 27 tết, anh Hải chia sẻ với PV Thanh Niên, hiện chỗ của anh còn khoảng 200 chậu, hy vọng bán hết để về nhà kịp giao thừa. "Năm mới không sắm sửa gì, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng vì mồ hôi và nước mắt rồi cũng sẽ khô!", anh nói.


