Tòa yêu cầu điều tra bổ sung vụ cào xước xe Mercedes ở Hà Nội

Làm hư hỏng xe Mercedes vì đỗ chắn cổng

Chiều 23.7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú P.Đại Mỗ, Hà Nội) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, tối 18.1, bà Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú Hà Nội) đỗ ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 200 trước cửa nhà bà Vân để đi ăn gần đó. 30 phút sau, bà Vân mở cửa thấy có ô tô chắn ở cổng, không dắt xe máy ra được, đã dùng chìa khóa gạch nhiều nhát vào cánh cửa xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà Vân cũng dùng mũ bảo hiểm đập cửa kính ô tô.



Bị cáo Mai Thị Bích Vân tại phiên tòa chiều 23.7 ẢNH: PHÚC BÌNH

Vì chủ xe không để lại số điện thoại, bà Vân đi tìm không được nên bê chậu cây để trước đầu ô tô và viết giấy nhắn lại với nội dung "đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức".

Đến tối cùng ngày, bà Ngọc ra lấy xe phát hiện sự việc nhưng vẫn lái xe về, sau đó đi trình báo công an.

Cơ quan điều tra sau đó xác định tổng giá trị thiệt hại trong vụ việc là gần 7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bà Vân thừa nhận hành vi như cáo trạng và khai rằng sự việc xuất phát từ bức xúc, bản thân không giữ được bình tĩnh khi thấy xe chắn cổng.

Bà Vân cho rằng sau sự việc, đã chủ động liên lạc để xin lỗi và xin được bồi thường nhưng chị Ngọc yêu cầu phải mua lại xe. Bà Vân trả lời không đủ điều kiện và khả năng mua lại thì bị hại yêu cầu đền 200 triệu đồng, số tiền này bà Vân cho rằng quá lớn để có thể trả ngay, do đó chấp nhận bồi thường theo pháp luật.

Trả hồ sơ vì xe đang thế chấp ngân hàng

Phần mình, bà Ngọc khai đỗ xe ở đó do được nhân viên quán ăn hướng dẫn. Cạnh đó, khu vực đỗ xe cũng trong ngõ, không có biển cấm dừng đỗ và nhà bà Vân lúc đó cũng tắt điện.

Bà Ngọc cho rằng, những vết xước không thể sơn lại được với số tiền gần 7 triệu đồng vì hãng xe đã xác định thiệt hại lên tới 116 triệu đồng. Cạnh đó, đơn vị bảo hiểm cũng cho rằng có hành vi phá hoại nên cần giữ nguyên hiện trạng xe đến khi có kết luận.

Theo bà Ngọc, bà Vân đã gây ra các vết xước ở ba đầu sốc, ốp nhựa đèn pha, ốp nhựa gương chiếu hậu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định bà Vân không làm hư hỏng các vị trí này.

Bà Ngọc cũng liệt kê các khoản bị thiệt hại, như chi phí sửa xe tại gara 116 triệu đồng; mất hợp đồng cho thuê xe trong 7 tháng, mỗi tháng 35 triệu đồng; thời gian không có xe đi lại, phải dùng taxi hơn 5 triệu đồng; chi phí thuê luật sư bảo vệ trong quá trình vụ án 100 triệu đồng; chiếc xe bị giảm giá trị 100 triệu đồng; việc bị áp lực, ám ảnh tinh thần 50 triệu đồng… Tổng tiền chị yêu cầu bồi thường hơn 600 triệu đồng.

Sau khi bà Ngọc bày tỏ quan điểm về thiệt hại, HĐXX đã làm rõ nguồn gốc và các giao dịch liên quan chiếc xe. Cụ thể, chiếc xe đời 2022, được bà Ngọc mua lại từ chủ đầu từ năm 2025. Chiếc xe này cũng đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo khoản vay 800 triệu đồng.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, chiếc xe đang được thế chấp không được bà Ngọc khai báo trong quá trình điều tra, do đó cần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì phát sinh tình tiết mới này.

Bà Ngọc thì cho rằng chiếc xe là của mình, các giao dịch thuộc cá nhân nên không cần khai báo. Bà Ngọc khẳng định đã báo nhân viên hãng bảo hiểm và ngân hàng, được các bên trả lời chị có thể tự giải quyết.

Sau hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết phát sinh.