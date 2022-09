Cấp CCCD gắn chip suốt kỳ nghỉ lễ 2.9

Ngày 4.9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành công an đã và đang thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip đến ngày 30.9. Để đảm bảo kịp tiến độ, công an tại các địa phương đã thực hiện cấp CCCD gắn chip xuyên suốt những ngày nghỉ lễ 2.9.



Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy những ngày qua tại TP.Tây Ninh, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Tây Ninh) đã tổ chức các điểm cấp CCCD gắn chip lưu động xuyên suốt những ngày trước, trong và sau lễ 2.9. Thời gian làm việc từ 7 - 24 giờ hằng ngày.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, trước khi cấp CCCD gắn chip, Công an tỉnh rà soát, thống kê số lượng công dân trong độ tuổi nhưng chưa làm CCCD gắn chip để phối hợp công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công an cấp xã viết giấy mời công dân đến trụ sở công an cấp xã để làm, với phương châm “thực hiện tại địa phương nào, xong địa phương đó”.

Tại các trụ sở công an trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh luôn trong trạng thái “nhộn nhịp ngày đêm” với chiến dịch cấp thẻ CCCD gắn chip cho công dân. Đặc biệt, tại đơn vị công an cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn Hà Tĩnh luôn duy trì quân số thường trực thực hiện thủ tục thu nhận làm CCCD gắn chip và cấp mã định danh điện tử cho người dân, nhất là đối với số học sinh, sinh viên, bà con làm ăn xa trở về địa phương trong những ngày nghỉ lễ.





Trong các ngày nghỉ lễ dịp 2.9, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn triển khai đến công an từng cấp xã, huyện tổ chức triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân. Qua rà soát, trên địa bàn Thanh Hóa còn hơn 27.000 nhân khẩu từ đủ 14 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại địa phương chưa được làm CCCD gắn chip, phần lớn do đi làm ăn xa, không có mặt ở địa phương lâu nay.

Công an tỉnh Nghệ An cũng đang triển khai đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chip (đến 30.9) và giao trách nhiệm cho lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa trang thiết bị, lực lượng để làm CCCD gắn chip cho người dân, kể cả trong dịp nghỉ lễ 2.9 và thứ bảy, chủ nhật. Thời gian nhận hồ sơ từ 6 giờ 30 - 24 giờ hằng ngày tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn hoặc bộ phận một cửa của công an các huyện, thị.

Trường hợp qua 24 giờ mà vẫn còn người dân tại địa điểm thu nhận hồ sơ, các đơn vị công an vẫn thực hiện giải quyết thủ tục. Người già yếu neo đơn, bệnh tật được tổ cấp CCCD lưu động đến tận nhà để thu nhận hồ sơ.