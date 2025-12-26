Cấp cứu cậu bé 13 tuổi uống thuốc diệt chuột vì bị mẹ thu điện thoại

Ngày 26.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi B.N.T.N (13 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng bị rối loạn đông máu do uống thuốc diệt chuột.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trong 4 ngày liên tiếp, N. đã uống thuốc diệt chuột khoảng nửa gói/ngày. Đến ngày thứ 5, khi đang học tại trường, trẻ mệt nhiều, tiểu ra máu nhưng không sốt và được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) để thăm khám.

Bị mẹ tịch thu điện thoại, cậu bé 13 tuổi nguy kịch vì uống thuốc diệt chuột ẢNH MINH HỌA

Tại đây, chẩn đoán trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột gây rối loạn đông máu, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính giúp hạn chế chất độc ngấm thêm vào cơ thể. Sau đó, chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Người nhà mang theo túi thuốc có chứa Bromadiolone, một hoạt chất thường dùng trong thuốc diệt chuột. Đây là chất chống đông máu rất mạnh, khiến máu khó đông và có thể gây rối loạn đông máu nặng khi bị ngộ độc.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp, tiếp tục rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và theo dõi xét nghiệm đông máu hằng ngày.

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị bằng vitamin K1 liều cao trong 3 ngày để điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau điều trị, tình trạng tiểu ra máu của bệnh nhi cải thiện rõ.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi phải điều trị ít nhất 3 - 4 tuần để tình trạng đông máu và chức năng gan dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết. Trẻ phải tiếp tục uống vitamin K1 và được theo dõi thêm tối thiểu 5 ngày sau khi ngưng thuốc.

Bác sĩ Tiến cho biết, khi tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhi kể rằng việc uống thuốc diệt chuột xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, sau khi bị mẹ tịch thu điện thoại để tập trung ôn thi. Hiện bệnh nhi được khám và tư vấn hỗ trợ sức khỏe tinh thần bởi các chuyên gia tâm lý tại bệnh viện.

Từ những trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến tâm lý trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Việc giáo dục con cần linh hoạt, khéo léo, cha mẹ nên gần gũi, làm bạn với con để đưa ra những lời khuyên phù hợp với tâm sinh lý.



Các bậc phụ huynh cần tránh áp đặt, cấm đoán hoặc la mắng gay gắt, bởi điều này có thể khiến trẻ hành động nông nổi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng.