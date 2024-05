'Cặp đôi hoàn cảnh' lang thang, mạo nhận nhân viên quản lý công trình để trộm cắp

Ngày 13.5, Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Liên Chiểu 2 nghi phạm trộm cắp tài sản tại các công trình shophouse, biệt thự liền kề bỏ hoang, gồm: Vi Văn Hương (56 tuổi, ở H.Tương Dương, Nghệ An) và Trần Ngô Chung (29 tuổi, ở xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, tối 12.5, khi Hương và Chung đang tháo các khung cửa và các bộ cửa nhôm kính tại khu shophouse, biệt thự liền kề trên đường Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Minh) thì bị lực lượng tuần tra Công an P.Hòa Minh đi ngang qua phát hiện.

Công an làm việc với 2 nghi phạm NGUYỄN TÚ

Hương (bên trái) và Chung tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Nghi ngờ bộ đôi này đang trộm cắp tài sản, tổ công tác Công an P.Hòa Minh tổ chức mật phục. Khi cả hai vận chuyển tài sản ra khỏi công trình, công an liền bắt quả tang.

Tại trụ sở Công an P.Hòa Minh, ban đầu cả hai tự nhận là nhân viên quản lý công trình này. Tuy nhiên, lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ, Hương không có việc làm, không có tiền thuê nhà nên thường đi xin làm công nhân ở các công trình để được lưu trú.

Gần đây, không có việc làm, Hương sống lang thang, tìm các công trình bỏ hoang để trộm cắp.

Còn Chung do mâu thuẫn với gia đình nên cũng bỏ nhà sống lang thang và gặp Hương tại công trình shophouse, biệt thự liền kề trên đường Nguyễn Sinh Sắc.

"Cặp đôi hoàn cảnh" này bàn nhau trộm cắp các hạng mục, vật tư trong công trình để bán lấy tiền tiêu xài. Chung đã phụ giúp Hương tháo gỡ các khung kính, cửa kính cùng phụ kiện. Tang vật Công an P.Hòa Minh thu giữ được hơn 20 bộ khung nhôm kính đã bị tháo rời.

Hiện Công an Q.Liên Chiểu tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trộm cắp tài sản để mở rộng điều tra.