Ngày 24.11, Artist Company - công ty quản lý của Lim Ji Yeon, xác nhận: "Hai diễn viên đã chia tay gần đây. Cả hai quyết định giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và tiếp tục ủng hộ nhau trên chặng đường sắp tới". Đại diện công ty cho biết thêm: "Vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ, mong mọi người thông cảm khi chúng tôi khó có thể cung cấp thông tin cụ thể về lý do hay thời điểm chia tay".

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bén duyên khi đóng chung The Glory và chia tay sau hơn ba năm công khai hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình phim The Glory

YH Entertainment, công ty quản lý của Lee Do Hyun, cũng xác nhận thông tin trên và cho biết hai diễn viên vẫn dành cho nhau sự ủng hộ với tư cách đồng nghiệp.

Mối tình 'chị em' của cặp đôi The Glory khiến nhiều người tiếc nuối

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun quen biết khi cùng tham gia loạt phim đình đám The Glory của Netflix năm 2022. Trong phim, Lim Ji Yeon vào vai Park Yeon Jin, kẻ bắt nạt nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) thời đi học. Lee Do Hyun đảm nhận vai Joo Yeo Jeong, người giúp Moon Dong Eun thực hiện kế hoạch trả thù. Bén duyên từ bộ phim, hai diễn viên công khai hẹn hò vào tháng 4.2023. Khán giả gọi họ là "cặp đôi The Glory" và gửi đến cả hai nhiều lời chúc mừng dù Lim Ji Yeon hơn bạn trai 5 tuổi.

Chuyện tình của họ vẫn bền chặt trong thời gian Lee Do Hyun tại ngũ. Tháng 5.2024, tại lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60, anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc ở hạng mục điện ảnh nhờ vai diễn trong Exhuma: Quật mộ trùng ma. Khi phát biểu nhận giải, anh không quên nhắn gửi bạn gái: "Và Ji Yeon à, anh cảm ơn em nhiều lắm". Lời cảm ơn thân mật ấy thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Sau khi Lee Do Hyun xuất ngũ và trở lại hoạt động nghệ thuật, cả hai vẫn tiếp tục hẹn hò.

Chỉ 4 tháng trước, hầu như không có lý do gì để nghi ngờ cặp đôi đã chia tay. Vào tháng 7, các lời kể của nhân chứng xuất hiện trên mạng nói rằng cả hai đã cùng nhau đến một sân golf. Một người còn mô tả họ trông "rất tình cảm và âu yếm". Tuy nhiên, dù nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ, cuối cùng cặp đôi vẫn "đường ai nấy đi".

Năm 2026, Lim Ji Yeon gặp lại khán giả qua bộ phim truyền hình My Royal Nemesis của đài SBS. Cô cũng đã xác nhận tham gia dự án truyền hình tiếp theo mang tên Alike. Lee Do Hyun đã hoàn tất ghi hình loạt phim Grand Galaxy Hotel của Netflix, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau khi xuất ngũ. Nam diễn viên cũng xác nhận góp mặt trong phim điện ảnh Nambol.