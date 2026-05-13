'Mỹ nhân cảnh nóng' Lim Ji Yeon gây sốt với phim xuyên không

My Royal Nemesis kể câu chuyện về Kang Dan Sim (Lim Ji Yeon thủ vai), một phi tần khét tiếng thời Joseon bị lịch sử xem là "ác nữ". Sau khi bị ban rượu độc và chết đầy oan khuất, linh hồn cô bất ngờ xuyên không tới năm 2026, nhập vào thân xác nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri giữa Seoul hiện đại.



Hình tượng nhân vật của Lim Ji Yeon trong phim My Royal Nemesis ẢNH: NETFLIX

Từ một người phụ nữ từng sống trong cung đình đầy âm mưu và tranh đấu, Kang Dan Sim buộc phải học cách tồn tại trong thế giới hoàn toàn xa lạ của thế kỷ 21. Tuy nhiên, khác với nhiều phim xuyên không thường kéo dài phần làm quen với thời đại mới, bộ phim xử lý mọi thứ với nhịp độ cực nhanh. Chỉ trong hai tập đầu, nhân vật đã dần thích nghi với xã hội hiện đại, đồng thời bắt đầu bước vào chuỗi biến cố mới xoay quanh giới tài phiệt và truyền thông trực tuyến.

Chỉ sau hai tập đầu tiên, My Royal Nemesis đã tạo nên những cột mốc ấn tượng. Theo thống kê của FlixPatrol & Tudum hôm 12.5, sau bốn ngày ra mắt, phim leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng thể. Tác phẩm lọt vào top 10 tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng đầu tại 24 thị trường bao gồm Brazil, Singapore, Đài Loan và cả Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Nielsen Korea ước tính tỷ lệ người xem tập hai đạt 6,9%, tăng mạnh so với mức 5,4% của tập đầu tiên.

'Nữ thần cảnh nóng' Lim Ji Yeon thử sức với thể loại mới

Khác với những bộ phim tâm lý nặng nề như Lies Hidden in My Garden hay The Tale of Lady Ok, dự án mới nhất của Lim Ji Yeon lại mang màu sắc hài hước, dí dỏm. Theo The Korean Herald, Lim Ji Yeon chia sẻ trong cuộc họp báo tại Seoul rằng lý do tiên quyết khiến cô nhận lời tham gia Kẻ thù hoàng gia của tôi chính là yếu tố hài hước của kịch bản. Nữ diễn viên bộc bạch rằng sau chuỗi vai diễn có nội tâm u uất, cô thực sự khao khát được thử sức với một hình tượng "tươi sáng, sống động và vui vẻ".

Dù đây là một thử thách lớn, nhưng sự háo hức được làm mới mình với thể loại hài kịch đã thôi thúc cô đồng ý với dự án này. "Tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra bầu không khí phù hợp trên phim trường và thực sự tập trung vào việc làm cho phần hài kịch thành công", Ji Yeon chia sẻ thêm.

Đạo diễn Han Tae Seop khẳng định Lim Ji Yeon chính là "lợi thế cạnh tranh lớn nhất" của bộ phim. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa sự lạnh lùng của một phi tần và vẻ ngơ ngác của cô gái hiện đại giúp nữ diễn viên nhận được "mưa lời khen" từ giới chuyên môn lẫn khán giả.



Vai Park Yeon Jin phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) đóng cùng Song Hye Kyo giúp mỹ nhân 9X thắng cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hàng loạt giải thưởng phim ảnh danh giá xứ kim chi như Baeksang, Rồng Xanh truyền hình trực tuyến

Ảnh: INSTAGRAM @limjjy2

Mang danh "ác phi" nhưng nhân vật của Lim Ji Yeon lại tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười" khi nỗ lực thích nghi với thế kỷ 21. Những phân cảnh Kang Dan Sim dùng kỹ năng ngự thiện phòng để bán dao làm bếp qua livestream, hay biểu diễn võ thuật để bán nước vitamin đã biến cô thành "cỗ máy quét sạch kho hàng" trên các nền tảng thương mại trực tuyến.

Đặc biệt, câu thoại: “Sao ngươi dám nói những lời bẩn thỉu trước mặt một phi tần cấp cao hạng nhất?” đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, trở thành một meme nổi tiếng với tên gọi “bị Jang Hui Bin nhập”.

Bên cạnh yếu tố hài hước, phim còn thu hút bởi mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" giữa Shin Seo Ri và Cha Se Gye (Heo Nam Jun thủ vai) - một người thừa kế tài phiệt lạnh lùng, tham vọng. Một bên là ác nữ từng sống giữa cung đình hiểm độc, một bên là tài phiệt hiện đại đầy tham vọng, cả hai liên tục đối đầu, đấu khẩu và giằng co quyền lực trước khi dần bị đối phương thu hút. Chính kiểu quan hệ "không ai là người tốt hoàn toàn" đã khiến cặp đôi trở nên khác biệt so với mô típ rom-com truyền thống.

Tương tác giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon trong phim khiến khán giả thích thú ẢNH: SBSSTAR

Nhiều khán giả Hàn Quốc nhận xét sự hợp tác giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon vừa căng thẳng vừa gây nghiện, tạo nên cảm giác "lãng mạn độc hại" hiếm thấy trên màn ảnh Hàn thời gian gần đây. Dù đây là lần đầu đảm nhận vai nam chính, Heo Nam Joon vẫn được khen không hề lép vế trước bạn diễn nổi tiếng hơn.

My Royal Nemesis hiện đang phát sóng vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, đối đầu trực tiếp với đối thủ nặng ký Perfect Crown của bộ đôi IU và Byeon Woo Seok.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ hồi 2011 và nhanh chóng trở thành "mỹ nhân cảnh nóng" nổi bật của màn ảnh Hàn với màn trình diễn táo bạo trong hai bộ phim 18+ Obsessed và The Treacherous (Vương triều dục vọng). Nữ diễn viên cũng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua các bộ phim: Luck Key, Linh hồn hành giả, Con bạc hoàng gia, Khu vườn dối trá…