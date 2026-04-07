'Song Hye Kyo Trung Quốc' Trương Vũ Kỳ vạ miệng trên sóng trực tiếp

Nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ, người thường được gọi là "Song Hye Kyo Trung Quốc", đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi nổi nóng và công kích người xem trong một buổi phát sóng trực tiếp.

Trương Vũ Kỳ tiếp tục vạ miệng, lặp lại sai lầm cũ

Vốn nổi tiếng với lối sống xa hoa và cá tính thẳng thắn, Trương Vũ Kỳ từng nhiều lần gây tranh cãi với những phát ngôn gây sốc như "100 USD còn không mua nổi một đôi tất" hay "kim cương dưới 1 carat thì vô giá trị". Tuy nhiên, gần đây, nữ diễn viên bất ngờ chuyển hướng sang livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm giá bình dân.

Trương Vũ Kỳ gây tranh cãi khi mất kiểm soát cảm xúc, mắng chửi hơn 10.000 người xem trên sóng trực tiếp

Sự việc trở nên căng thẳng khi sau thời gian quảng bá và kêu gọi mua hàng, lượng đơn đặt không như kỳ vọng. Tỏ rõ sự bực tức, Trương Vũ Kỳ đã phản ứng gay gắt. Khi một số anti fan đùa cợt về việc lợi dụng chính sách hoàn trả để hủy đơn, cô lập tức mất kiểm soát, sử dụng lời lẽ thô tục và trực tiếp mắng chửi hơn 10.000 người đang theo dõi.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn khiến cả thương hiệu hợp tác bất ngờ khi đột ngột kết thúc buổi livestream bất chấp nỗ lực can ngăn từ ê kíp. Cô tuyên bố: "Hãy đi mua đồ đắt tiền ở chỗ khác. Tôi không thèm bán nữa".

Từ một "phú bà" giàu có, Trương Vũ Kỳ nay chuyển sang livestream bán mỹ phẩm bình dân, nhưng thái độ ngông nghênh đã khiến cô đánh mất thiện cảm của khán giả

Hành động này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Thậm chí, Cát Hiểu Thiến - người được cho là "tình địch" của cô, cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng nữ diễn viên kiếm tiền từ sự ủng hộ của người hâm mộ nhưng lại không hề tôn trọng họ.

Theo trang tin 163, hình ảnh người phụ nữ thẳng thắn, táo bạo mà Trương Vũ Kỳ xây dựng trước đây đang phản tác dụng. Cô ngày càng bị gắn mác thô lỗ, nóng nảy, thiếu EQ, trong khi danh tiếng tiếp tục suy giảm bởi loạt bê bối trong quá khứ.

Từng là "nữ hoàng livestream", cô được cho là kiếm từ 50 đến 80 triệu tệ mỗi năm nhờ bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, dữ liệu từ tháng 3.2026 cho thấy doanh thu đã sụt giảm mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống sau sự cố mới nhất.

Người đẹp sinh năm 1987 nổi tiếng qua bộ phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì, nhưng thay vì tác phẩm thì khán giả nhớ đến cô qua những ồn ào đời tư và bê bối tình cảm

Trương Vũ Kỳ bắt đầu được biết đến qua các bộ phim của Châu Tinh Trì, ghi dấu ấn nhờ nhan sắc nổi bật, vóc dáng gợi cảm cùng tính cách thẳng thắn. Xuất thân khó khăn, cô vươn lên xây dựng sự nghiệp thành công và trở thành một trong những "phú bà" giàu có của làng giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, đời tư của nữ diễn viên cũng đầy sóng gió với hai cuộc hôn nhân đổ vỡ cùng đạo diễn Vương Toàn An và doanh nhân Viên Ba Nguyên. Đầu năm 2026, cô tiếp tục vướng vào loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến ngoại tình, đe dọa "chính thất" và tham gia các hoạt động mang thai hộ bị cho là vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Trương Vũ Kỳ bị gắn mác là "tiểu tam" trơ trẽn nhất Cbiz

Những bê bối liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Trương Vũ Kỳ. Nữ diễn viên được cho là bị nhiều nhãn hàng "quay lưng", hạn chế xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn, đồng thời bị buộc vắng mặt tại các sự kiện quan trọng như Gala mừng năm mới.

Sau một thời gian im ắng, Trương Vũ Kỳ thử trở lại bằng hình thức livestream bán hàng, song kết quả không mấy khả quan. Việc nổi nóng với khán giả mới đây càng khiến làn sóng chỉ trích dâng cao, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay cô trên diện rộng.