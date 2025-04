Sáng nay 27.4, tại TP.HCM diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Đây là hoạt động chuẩn bị quan trọng đặc biệt trước lễ kỷ niệm chính thức vào sáng 30.4.

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27.4 sẽ diễn ra từ 7 - 12 giờ, trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất, Q.1.

PV Thanh Niên liên tục cập nhật tổng duyệt diễu binh 30.4 trên đường Lê Duẩn ở TP.HCM.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm tại TP.HCM vào ngày 30.4 là sự kiện cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM phối hợp tổ chức. Trong đó, TP.HCM chủ trì thực hiện, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động cụ thể.

Theo thông báo của cơ quan chức năng, để phục vụ cho buổi tổng duyệt diễu binh, TP.HCM tổ chức cấm người và phương tiện lưu thông, dừng đỗ trong khu vực trung tâm thành phố. Thời gian cấm bắt đầu từ 3 - 12 giờ ngày 27.4.

Phạm vi cấm đường bao gồm nhiều tuyến trọng yếu như cầu Ba Son (hướng từ TP.Thủ Đức sang Q.1), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh), đường Đinh Tiên Hoàng (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn), đường Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng), đường Mạc Đĩnh Chi (từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du), đường Hai Bà Trưng (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng), cùng các đoạn đường khác như Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai và các tuyến đường nội bộ quanh khu vực Hội trường Thống Nhất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển vào các tuyến đường nằm trong khu vực giới hạn trong thời gian cấm đường. Chỉ những cá nhân, đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt hoặc có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp mới được phép lưu thông trong khu vực này.

Đồng thời, người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân và liên lạc với công an địa phương để được hỗ trợ nếu có nhu cầu di chuyển hoặc cần thiết phải đi vào vùng cấm.

Trước đó, tại TP.HCM, từ giữa tháng 4, các lực lượng diễu binh, diễu hành đã tổ chức nhiều buổi hợp luyện tại đơn vị để rèn luyện đội hình, động tác. Sau đó, vào ngày 18.4 và 22.4, các buổi hợp luyện được triển khai, và gần đây nhất là buổi sơ duyệt cấp nhà nước vào ngày 25.4 trên đường Lê Duẩn.

Dẫn đầu các khối diễu binh, diễu hành là xe mô hình Quốc huy, khối cờ Đảng - cờ Tổ quốc và xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại buổi sơ duyệt ngày 25.4 ẢNH: ĐỘC LẬP

Đoàn xe biểu tượng 50 năm thống nhất đất nước tiến vào lễ đài, tại buổi sơ duyệt ngày 25.4 ẢNH: ĐỘC LẬP

Khối nữ quân nhạc mặc quân phục màu trắng, đội mũ beret đỏ, đeo găng tay trắng và thắt lưng vàng, tại buổi sơ duyệt ngày 25.4. Các nữ chiến sĩ vừa chơi nhạc cụ như kèn helicon, saxophone, trumpet, vừa diễu hành đều bước theo đội hình chuẩn ẢNH: ĐỘC LẬP

Khối đứng sĩ quan Phòng không - Không quân dưới cơn mưa bất chợt, tại buổi sơ duyệt ngày 25.4 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối sĩ quan đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn ngày 30.4.1975 đồng loạt bước đều trong đội hình diễu binh, tại buổi hợp luyện vào ngày 22.4 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự toàn quốc. Các sĩ quan mặc quân phục xanh rêu truyền thống, đội mũ kêpi viền đỏ có gắn Quốc huy, mang găng tay trắng, dây biểu trưng màu vàng và thắt lưng da nâu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

56 khối diễu binh, diễu hành

Dự kiến, lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành được chia thành hai nhóm: khối đứng và khối đi.

Trong đó, khối đi gồm tổng cộng có 56, bao gồm các xe nghi trượng và các khối diễu binh, diễu hành.

Cụ thể, khối quân đội mở đầu với xe mô hình Quốc huy, tiếp theo là khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe biểu tượng 50 năm thống nhất đất nước, xe chỉ huy cùng tổ quân kỳ toàn quân.

Tiếp theo là đội hình nữ quân nhạc dẫn đầu, rồi đến khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân (gồm Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long và Đoàn 232), khối chiến sĩ giải phóng quân, các khối sĩ quan thuộc các quân chủng: lục quân, hải quân, phòng không - không quân, biên phòng, cảnh sát biển, hậu cần - kỹ thuật, nữ sĩ quan thông tin và nữ sĩ quan quân y.

Tiếp tục diễu binh của khối quân đội là khối chiến sĩ tác chiến điện tử, khối lực lượng tác chiến không gian mạng, khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, khối chiến sĩ lục quân, chiến sĩ tăng thiết giáp, chiến sĩ đặc công, nữ chiến sĩ biệt động, và chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Sau phần diễu hành của lực lượng quân đội Việt Nam, các đội hình quốc tế tiến vào gồm: Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc xuất hiện trong hoạt động sơ duyệt vào ngày 25.4 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiếp nối là lực lượng dân quân tự vệ với các đội hình: khối nam dân quân biển, khối nữ du kích miền Nam và khối nữ dân quân miền Bắc.

Khối công an nhân dân khởi đầu với xe chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng, sau đó là các khối: nam sĩ quan an ninh nhân dân, nam sĩ quan cảnh sát nhân dân, nữ cảnh sát giao thông, nam sĩ quan không quân công an nhân dân, nam sĩ quan Công an TP.HCM, nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tiếp theo là khối sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, nam chiến sĩ cảnh sát cơ động, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu, nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cảnh sát cơ động kỵ binh, và kết thúc với khối hồng kỳ (quân đội).

Phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm, với 12 khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân, gồm: khối tôn vinh các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các nhân chứng lịch sử tiêu biểu, MTTQ Việt Nam, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong giải phóng, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, phụ nữ, thiếu nhi và thanh niên, và cuối cùng là khối văn hóa, thể thao.

Bên cạnh phần diễu binh - diễu hành, chương trình còn có những hoạt động điểm nhấn giàu tính biểu tượng. Đáng chú ý là nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng không quân sẽ tham gia trình diễn với 13 máy bay trực thăng treo cờ, 9 máy bay Yak-130 và 7 máy bay Su-30MK2 bay chào mừng trên bầu trời TP.HCM.