Thời sự

Cấp phiếu thử nghiệm giả, đưa hối lộ, chủ công ty Avatek bị tuyên 27 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
03/02/2026 06:02 GMT+7

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 2.2, TAND TP.HCM tuyên án đối với 100 bị cáo liên quan đến hành vi phát hành hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) 27 năm tù, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL) 25 năm tù, cùng về 2 tội "giả mạo trong công tác" và tội "đưa hối lộ"; bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". 97 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù. HĐXX buộc bị cáo Phương và bị cáo Lượng nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, gần 200 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác trong vụ án, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 100 bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Theo tòa, các bị cáo đã làm giả 220.000 phiếu thử nghiệm cho 195 đơn vị tổ chức, trong đó có một số tổ chức đã sử dụng phiếu thử nghiệm giả này để công bố sản phẩm, chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường, gồm có kẹo Kera, sữa Hiup.

Cấp phiếu thử nghiệm giả, đưa hối lộ, chủ công ty Avatek bị tuyên 27 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng và bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tại phiên tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hành vi phạm tội của các bị cáo làm suy yếu sức cạnh tranh sản phẩm ngoài thị trường, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận, cần xử lý nghiêm.

Theo HĐXX, 2 bị cáo Lượng, Phương là người có vai trò chủ chốt cao nhất, vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới, từng phòng ban làm giả phiếu thử nghiệm. Đồng thời, 2 bị cáo này chủ trương trực tiếp thông qua vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh đưa 3,38 tỉ đồng cho các cá nhân tại các bộ, ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thẩm định cho 2 công ty trên.

Cụ thể, bị cáo Lượng chỉ đạo làm các phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Bị cáo Phương chỉ đạo làm các phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 99,4 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Lượng phải chịu trách nhiệm hình sự với 3,18 tỉ đồng đưa hối lộ, bị cáo Phương chịu trách nhiệm hình sự với 3,38 tỉ đồng đưa hối lộ. Trong 3,38 tỉ đồng nhận từ bị cáo Phương và bị cáo Lượng, bị cáo Khánh đã trục lợi 2,46 tỉ đồng, còn lại bị cáo chi tiếp khách, quà tết cho một số cá nhân trong vòng 5 năm.

HĐXX cũng phân tích, hành vi phạm tội của 100 bị cáo là nguy hiểm nên phải có mức án nghiêm nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội; nhưng khi lượng hình, HĐXX sẽ phân hóa vai trò, tính chất, mức độ, cũng như các tình tiết giảm nhẹ để có mức án tương xứng.

