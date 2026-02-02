Tuyên án 100 bị cáo vụ cấp 220.000 phiếu thử nghiệm giả

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm, ngày 2.2, TAND TP.HCM tuyên án đối với 100 bị cáo liên quan đến hành vi phát hành hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ làm giả hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả, giúp nhiều sản phẩm hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định ẢNH: THẢO NHÂN

Việc làm sai trái này đã giúp nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera và sữa Hiup được hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định.

Hành vi gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, xử lý nghiêm

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác trong vụ án, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 100 bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo làm suy yếu sức cạnh tranh sản phẩm ngoài thị trường, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận, cần xử lý nghiêm", HĐXX đánh giá.

Theo HĐXX, 2 bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) là người có vai trò chủ chốt cao nhất, vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới, từng phòng ban làm giả phiếu thử nghiệm.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đồng thời, 2 bị cáo này chủ trương trực tiếp thông qua vợ chồng bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) đưa hối lộ 3,38 tỉ đồng cho các cá nhân tại các bộ ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thẩm định cho 2 công ty trên, nên bị cáo Lương, và Phương phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò, hậu quả của vụ án.

Cụ thể, bị cáo Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo làm 118.046 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm 190.337 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 99,4 tỉ đồng.

Cạnh đó, bị cáo Lượng phải chịu trách nhiệm hình sự với 3,18 tỉ đồng đưa hối lộ; bị cáo Phương chịu trách nhiệm hình sự với 3,38 tỉ đồng đưa hối lộ; còn bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) chịu trách nhiệm hình sự 410 triệu đồng tiền đưa hối lộ.

HĐXX cũng phân tích, hành vi phạm tội của 100 bị cáo là nguy hiểm nên phải có mức án nghiêm, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội, nhưng khi lượng hình, HĐXX sẽ phân hóa vai trò, tính chất, mức độ, cũng như các tình tiết giảm nhẹ để có mức án tương xứng.

HĐXX tuyên án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ trục lợi 2,46 tỉ đồng, lãnh 3 năm tù

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù, bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù, cùng về 2 tội "giả mạo trong công tác" và tội "đưa hối lộ".

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) 3 năm tù về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Bị cáo này có hành vi nhận 3,38 tỉ đồng từ 2 bị cáo chủ chốt của vụ án, để chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân tại các bộ, ngành liên quan thẩm định phiếu thử nghiệm. Sau khi nhận tiền này, Khánh sử dụng cá nhân 2,46 tỉ đồng.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Phó giám đốc kinh doanh Công ty Avatek; vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) 3 năm 6 tháng tù về 2 tội "giả mạo trong công tác", và tội "đưa hối lộ".

96 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là gần 200 tỉ đồng.

